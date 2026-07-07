Detienen a sujeto que mandó a matar a su madre para cobrar su seguro de vida

Un sujeto fue detenido en el estado de Jalisco como probable responsable del asesinato de su propia madre, ya que presuntamente pretendía cobrar un seguro de vida que ella tenía.

De acuerdo con las investigaciones, Isaías Josafat "N" presuntamente buscaba cobrar dicha póliza de seguro a nombre de su madre, por lo que, en complicidad con otro hombre, planeó el asesinato.

El 17 de abril de este año, la mujer se encontraba a las afueras de una finca ubicada en la colonia Fovissste, en el municipio de Zapopan, cuando llegó un sujeto que le disparó hasta quitarle la vida.

Una vez que el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho, inició las investigaciones de campo y gabinete para esclarecer los hechos.

Las indagatorias permitieron establecer la posibilidad de que el ahora detenido hubiera planeado el ataque, por lo que se obtuvo un mandamiento judicial en su contra, mismo que fue ejecutado recientemente por las y los agentes de la Policía de Investigación.

Tras su captura, Isaías Josafat “N” fue puesto a disposición del juez de control que lo requería, órgano que definirá su situación jurídica en la audiencia de resolución constitucional.