¿Siguen los bloqueos? Segob reporta sólo tres en todo el país

La Secretaría de Gobernación (Segob) volvió a actualizar el número de bloqueos que se mantuvieron vigentes en autopistas del país hasta la noche de ayer por parte de productores agrícolas y transportistas que se declararon en paro nacional.

El monitoreo del gobierno federal ubicó tres bloqueos en Baja California; Guanajuato y Tlaxcala hasta las 23:00 horas de ayer.

Zonas bloqueadas

En Mexicali, el bloqueo se localiza en la Carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado.

Mientras en el caso de Guanajuato, el bloqueo se encuentra en la Carretera Federal 110, Pénjamo–La Piedad.

En Tlaxcala las alteraciones a las vías de comunicación se ubican en la Carretera Federal 136 de la México-Veracruz.

De acuerdo con el seguimiento a las acciones de protesta que demandan mayor seguridad en carreteras, el cumplimiento de apoyos a campesinos y bajar el precio del diésel, durante las primeras horas de este lunes los bloqueos se extendieron en nueve entidades del país.

Para la tarde de ayer se redujeron a cinco y poco antes de la medianoche a tres.

Se prevé que a lo largo de las próximas horas, la secretaría de gobernación actualice una vez más la situación de los bloqueos carreteros en el país.

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fdm