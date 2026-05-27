De suicidio a feminicidio, familia denuncia presuntas anomalías

La detención de Víctor Hugo “R”, ocurrida tras la muerte de su pareja sentimental el 13 de enero de 2025, continúa generando cuestionamientos por parte de sus familiares, quienes denuncian presuntas anomalías en la integración de la carpeta de investigación y en el actuar de autoridades ministeriales del Estado de México.

De acuerdo con la versión oficial, la primera necropsia realizada por peritos de la Fiscalía mexiquense determinó que la causa del fallecimiento correspondía a un suicidio. Sin embargo, la familia sostiene que, días después, el criterio pericial cambió y comenzó a construirse una investigación por feminicidio.

Hugo Romero Sánchez, padre de Víctor Hugo, señaló que tanto el Ministerio Público como elementos de la Policía de Investigación buscan responsabilizar a su hijo del delito, pese a que, afirma, existía un dictamen inicial distinto.

Una de las principales inconsistencias radica en la existencia de dos necropsias practicadas al cuerpo de la víctima.

“En la primera necropsia, realizada conforme a derecho, el resultado fue contundente y determinó un suicidio. Después de tres días se practicó una segunda, donde ya se estableció la presencia de violencia y lesiones en el cuerpo”, declaró.

Romero Sánchez sostuvo que este cambio en los peritajes ha despertado dudas dentro de la familia sobre la conducción del proceso judicial.

A estas acusaciones se suman otros señalamientos relacionados con la apertura de dos carpetas de investigación paralelas, una por presunto cohecho y otra por delitos contra la salud, luego de que, presuntamente, se reportara el hallazgo de drogas entre las pertenencias de Víctor Hugo.

La familia también denunció presiones externas durante las diligencias ministeriales al señalar que su hijo permanecía dentro de un cubículo sin haber rendido declaración formal cuando, fue retirado del lugar a petición de Carmela Zamora Villegas, presidenta de la Colectiva Feminista Ehécatl para ofenderlo y amenazarlo.

“Ahí llegó la activista Carmela Zamora, con su grupo feminista a la fiscaliza, el este agente Enrique Galindo Gil y lo expone a mi hijo, lo expone para que la activista con su grupo de feministas, lo insultará verbalmente, ahí se presentó verbalmente”

Agregó que las manifestaciones feministas influyeron en el ambiente en que se desarrollaban las actuaciones ministeriales, incluso su esposa recibió amenazas directas del colectivo.

“Nos amenazaron, pues hasta de muerte, amenazaron a mi esposa, amenazaron a una de las hijas, también, las retuvieron, las amenazaron con que no se podían retirar, si mi hijo se lograba escapar. Ellas decían, si se lograba escapar de la fiscalía o lo dejaban ir, ellas quedaban en garantía, la iban a retener en consecuencia de qué si mi hijo salía libre”.

Mientras el proceso judicial continúa, los familiares de Víctor Hugo hicieron un llamado al juez encargado del caso para que la resolución se base únicamente en las pruebas integradas en la carpeta de investigación y en lo establecido por la ley, sin presiones de los grupos radicales de feministas.