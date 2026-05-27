Osa invade casa en fraccionamiento de Monterrey y no se quiere ir

Una osa de gran tamaño llamó la atención de los vecinos de un fraccionamiento en el sector Valle Alto, de Monterrey, Nuevo León, luego de que invadió un domicilio y no se quiso retirar de ahí.

De acuerdo con medios locales, la osa fue vista desde la noche del martes merodeando y buscando comida en los botes de basura del fraccionamiento ubicado en Monterrey.

Detallaron que la osa pasó la noche en una casa en construcción, pero tras la salida del sol decidió quedarse en una vivienda marcada con el número 226.

La gran osa pasó la mañana de este miércoles en la zona habitacional por la que circulan familias, trabajadores, niños y hasta mascotas como perros y gatos.

Trabajadores de la construcción, que llegaron desde temprana hora a la zona donde se encuentra la osa, resaltaron que ya es un fenómeno tan común que ya no les provoca miedo.

Oso interrumpe entrenamiento infantil

Joseph Na’a

En marzo pasado, el entrenamiento del Club Pumas Football tuvo que ser suspendido después de que un oso ingresara a las canchas Sporti Valle Poniente, ubicadas en el municipio de San Pedro Garza García, en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

El avistamiento ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando el animal —de aproximadamente dos metros de altura— fue observado corriendo dentro del campo de entrenamiento mientras niños, entrenadores y padres de familia se mantenían a distancia por seguridad.

En un video difundido en redes sociales se escucha a un joven advertir “Ahí viene”, mientras el ejemplar atraviesa el área deportiva. La grabación rápidamente se viralizó y generó preocupación entre los habitantes de la zona.

Las canchas deportivas Sporti Valle Poniente se encuentran en una zona cercana a áreas naturales de la Sierra Madre Oriental, particularmente en las inmediaciones del Mirador UDEM y el paraje conocido como La Cara del Indio, sitios donde es frecuente la presencia de fauna silvestre.

Un oso 🐻 interrumpió un entrenamiento que se llevaba a cabo en el campo de Pumas 🏈 en el municipio de #SanPedro. pic.twitter.com/5M370FcyiD — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) March 11, 2026

Zona con presencia de osos

Especialistas y autoridades ambientales han señalado que los avistamientos de osos en zonas urbanas del área metropolitana de Monterrey se han vuelto más comunes debido a la proximidad de colonias residenciales con áreas naturales protegidas.

En este caso, la cercanía con la Sierra Madre Oriental facilita que ejemplares de Oso negro americano desciendan hacia zonas habitadas en busca de alimento o agua, especialmente durante temporadas de calor o sequía.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni incidentes mayores derivados del encuentro con el animal, aunque el entrenamiento deportivo fue suspendido de manera preventiva.