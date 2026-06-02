Se forma la Depresión Tropical Uno-E en el Pacífico mexicano

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se formó la depresión tropical Uno-E en el Pacífico mexicano.

Es el primer ciclón tropical de la temporada en el Océano Pacífico y su centro se localiza a 2,335 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La Conagua señaló que el sistema no genera efectos en el país y debido a su distancia no amerita zona de vigilancia.

Asimismo, no representa peligro para el territorio nacional.

Se espera que el sistema se convierta en tormenta tropical en los próximos días.

La temporada de huracanes 2026 arrancó el 15 de mayo pasado en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, con un pronóstico de 29 a 36 sistemas en total.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una actividad muy intensa en el Pacífico (18 a 21 ciclones) impulsada por el fenómeno de El Niño.

Los nombres que llevarán este año los ciclones tropicales en el Océano Pacífico son: