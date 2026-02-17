Incendio destapa presunto centro clandestino de combustible en Hidalgo

Un incendio registrado la semana pasada en una bodega de la comunidad de Sayula Pueblo, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, derivó en el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado para el almacenamiento ilegal de hidrocarburo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el siniestro motivó un reporte ciudadano en el que se advertía sobre la posible presencia de combustible al interior del predio. A partir de la denuncia, el Ministerio Público Federal inició una carpeta de investigación por la probable posesión ilícita de hidrocarburo.

Con los datos de prueba recabados, la representación social solicitó a una jueza de Distrito, especializada en el Sistema Penal Acusatorio, una orden de cateo, la cual fue concedida para intervenir el inmueble.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial y personal pericial adscrito a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En el lugar se aseguró una camioneta tipo plataforma con daños por el fuego, una estructura metálica con huellas de incendio y el predio señalado.

Las diligencias contaron con el apoyo de la Guardia Nacional y de la policía municipal, que brindaron seguridad en la zona.

Los indicios quedaron bajo resguardo de las autoridades federales, que continúan con las investigaciones para determinar la procedencia del combustible y fincar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

Hallan huachitúnel en Tepetitlán, Hidalgo

Un predio ubicado en la comunidad de Sayula, municipio de Tepetitlán, Hidalgo,fue asegurado por autoridades tras localizarse en su interior un túnel clandestino con dos tomas conectadas a un ducto de combustible. Es el primer huachitúnel detectado en lo que va del año en la entidad.

El cateo fue ejecutado por la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, con apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, tras la obtención de una orden judicial.

De acuerdo con la información oficial, en el inmueble se identificó una estructura que simulaba la entrada a una fosa séptica. Al inspeccionarla, los agentes localizaron un túnel de aproximadamente 22 metros de longitud y 1.70 metros de altura.

En su interior había dos derivaciones conectadas directamente a un ducto de Petróleos Mexicanos, presuntamente utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburo.

Durante la diligencia también fue localizado narcótico, sin que hasta el momento se haya precisado el tipo ni la cantidad asegurada.

El inmueble quedó bajo resguardo y será puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

RLO