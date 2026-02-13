Fuerzas de seguridad se enfrentan a civiles armados en Veracruz

Un enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados dejó un herido en Villa Allende, Veracruz; mientras que horas antes fue localizada otra hielera con restos humanos.

La tarde del viernes se registró un enfrentamiento entre sujetos armados y elementos federales en la comunidad de Villa Allende, perteneciente a Coatzacoalcos.

De acuerdo con información de autoridades, los hechos ocurrieron sobre la calle Zamora, en la colonia Bella Vista. Elementos de seguridad acudieron al sitio para realizar un cateo; sin embargo, fueron recibidos a balazos y repelieron la agresión.

Como resultado del intercambio de disparos, un civil resultó herido al interior de una vivienda. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Un vecino señaló que durante el operativo las autoridades ingresaron a su domicilio y se registraron daños materiales. Presuntamente, los oficiales buscaban a los implicados en el enfrentamiento.

Localizan tercera hielera con restos humanos

Horas antes del enfrentamiento, fue localizada una tercera hielera con restos humanos en distintos puntos del municipio.

Además, elementos del Ejército Mexicano aseguraron una lona con un mensaje de amenaza dirigido a una persona de la región. El material fue retirado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Las autoridades no han detallado si los hallazgos de las hieleras están relacionados con el enfrentamiento registrado por la tarde.

Operativos continúan en la zona

Tras el enfrentamiento y los hallazgos, se mantienen operativos en diversos puntos del municipio de Coatzacoalcos y en la comunidad de Villa Allende, con presencia de fuerzas federales y estatales.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial ampliado sobre los hechos ni sobre el estado de salud de la persona herida.

RLO