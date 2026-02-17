Llegan al banco y antes de entrar les roban 400 mil pesos

En Tlaxcala, dos empleadas fueron despojadas, a punta de pistola, de 400 mil pesos a plena luz del día y frente a una sucursal bancaria en pleno centro de la ciudad de Apizaco.

Los hechos se registraron la tarde de este martes cuando las trabajadoras a bordo de un Chevrolet Beat se dirigían a la sucursal bancaria para realizar un depósito por esa cantidad, al descender de la unidad, un grupo de hombres robustos y con el rostro cubierto encañonaron a una de las trabajadoras, identificada como Guadalupe N, a quien despojaron de una mochila escolar donde llevaba la fuerte suma de dinero.

Una vez que los ladrones realizaron el robo, los hampones huyeron en un vehículo Volkswagen Vento blanco, con placas del Estado de México, a toda velocidad hacia la calle Cuauhtémoc.

Las afectadas pidieron ayuda al número de emergencia 911. El reporte activó a los servicios de emergencia, quienes desplegaron una búsqueda de la unidad

Ante estos hechos, la policía desplegó un operativo para dar con los responsables; el auto fue encontrado en el municipio de Tetla, donde los ladrones abandonaron la unidad para huir en otra.

En tanto, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para recabar indicios del robo y dar con los responsables.

Hasta el momento, no hay personas detenidas, el dueño de la empresa indicó que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía.

Mujeres que fueron despojadas de 400 mil pesos que iban a depositar en un banco Foto: Especial

Caen 5 por asalto a banco en Saltillo

Por Alma Gudiño

Días atrás, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y de la Policía Municipal de Torreón, Coahuila, detuvieron a presuntos integrantes de una banda delictiva que participó en el robo a un banco en la capital del estado.

La alarma de una sucursal bancaria ubicada en el periférico Luis Echeverría Álvarez y Antonio Cárdenas se activó al ser manipulada por uno de los delincuentes.

En videos se aprecia el ingreso por medio de un boquete y el intento de abrir una caja fuerte con una herramienta de corte.

Posteriormente, el Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto y la Unidad de la Policía Cibernética de Saltillo, con apoyo de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2) y del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dieron seguimiento al recorrido realizado por los probables responsables, a quienes se capta en dirección al municipio de Torreón, a bordo de una camioneta Cherokee.

Mediante un trabajo coordinado con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, se logró localizar y detener a cinco personas: Francisco Javier “N”, de 38 años; Rafael “N”, de 51; Yudit Yadira “N”, de 41; Lucía “N”, de 48; y Edwin Rodolfo “N”, de 29, provenientes de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de Lerdo, Durango.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

jcp