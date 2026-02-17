Hay confianza en nuestra economía: Sheinbaum tras reunión con ministros de Canadá

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald.

El Gobierno de México informó que el encuentro entre la mandataria federal y los funcionarios canadienses corresponde al acuerdo de entendimiento con Canadá, tras la reunión que tuvo con el primer ministro, Mark Carney, en septiembre del 2025.

La jefa del Ejecutivo expresó que del encuentro se resalta que “hay confianza en nuestra economía”.

“Para continuar el acuerdo de entendimiento con Canadá, la presidenta de México, @Claudiashein, recibió a integrantes del gabinete del primer ministro, Mark Carney. En Palacio Nacional, conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald.

Una delegación de más de 400 empresarios canadienses visita el país para estrechar relaciones. Hay confianza en nuestra economía”, señaló.

Los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, llegaron a las 12:23 junto a una comitiva de empresarios de dicho país y recibido por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Al encuentro también llegó Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Marcela Figueroa Franco titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que se presume que también se abordó el tema de seguridad. A las 13:59 horas se retiraron de Palacio Nacional.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que el comercio con Canadá debe fortalecerse más allá de la revisión del Tratado Comercial que ambos países comparten con Estados Unidos.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló que el encuentro también es para dar seguimiento a lo acordado en la visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Sheinbaum Pardo comentó que hay muchos productos agroalimentarios mexicanos que se puede exportar a Canadá e importarse productos canadienses.

JCS