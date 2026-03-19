Denuncian por irregularidades a regidores de Tetepango, Hidalgo

La exdirectora del Sistema DIF municipal de Tetepango, Adriana Islas Dezha, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Hidalgo contra los nueve regidores del ayuntamiento y la síndica municipal, Guadalupe García, por presuntas irregularidades en su destitución.

De acuerdo con la denuncia, la remoción se aprobó durante una sesión de cabildo a puerta cerrada, sin que la convocatoria ni el desarrollo de la reunión fueran difundidos previamente en canales oficiales o redes sociales del municipio. El punto de su destitución no estaba incluido en el orden del día, pero fue incorporado a solicitud de la síndica y sometido a votación.

Islas Dezha señaló que, conforme a la normativa vigente, la facultad para nombrar o remover al titular del DIF municipal corresponde únicamente al presidente municipal, Enrique Adrián Estrada Corres.

La exfuncionaria también mencionó que en noviembre del año pasado había presentado una denuncia pública por presunta violencia intrafamiliar en contra del alcalde, hecho que consideró podría estar relacionado con su destitución.

La denuncia solicita que la Fiscalía investigue si los integrantes del cabildo incurrieron en responsabilidades administrativas o penales. Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido comentarios sobre el caso.

Exfuncionaria acusó a alcalde de violencia

En noviembre del año pasado, Adriana Islas Dezha denunció ser víctima de violencia familiar e intimidación por parte de su esposo, el alcalde Enrique Estrada, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En ese momento, Islas Dezha tapizó la fachada de la alcaldía con cartulinas en las que escribió los mensajes discriminatorios y agresivos que, aseguró, ha recibido del edil.

Entre las cartulinas se leían expresiones como: “Eres naca, corriente, mírate cómo estás y mira cómo estoy yo” y “Lárgate con los Ñhañhus. Aquí no perteneces, eres una india”. Las cartulinas fueron retiradas poco después.

RLO