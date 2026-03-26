Las trayectorias laborales ya no son lineales y los adultos vuelven a estudiar: Tecmilenio

Hoy, más personas deciden pausar, replantear o reinventar su trayectoria profesional, lo que ha impulsado el interés por modelos educativos flexibles que permitan volver a estudiar sin abandonar el trabajo o la vida familiar.

La reinvención profesional responde a nuevas aspiraciones personales. Algunas personas buscan fortalecer sus habilidades para avanzar dentro de su sector; otras desean cambiar de rumbo o retomar estudios que pausaron años atrás.

En muchos casos, estas decisiones surgen después de trayectorias diversas: personas que han emprendido, quienes han trabajado durante años en una empresa o quienes han dedicado parte de su vida al cuidado del hogar. Estas experiencias, lejos de representar un vacío profesional, suelen desarrollar habilidades transferibles como organización, resiliencia, toma de decisiones o empatía, competencias cada vez más valoradas por las organizaciones.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, las trayectorias laborales serán cada vez menos lineales y las personas cambiarán de rol varias veces a lo largo de su vida profesional. En ese contexto, organismos como la OCDE y el Banco Mundial coinciden en que la educación continua y flexible será clave para mejorar la empleabilidad, facilitar la reconversión profesional y ampliar las oportunidades de desarrollo para adultos.

Uno de los retos principales para quienes desean volver a estudiar es encontrar esquemas educativos compatibles con las responsabilidades de la vida adulta. Jornadas laborales, compromisos familiares o limitaciones de tiempo suelen convertirse en barreras que dificultan el regreso a la educación formal.

Ante esta realidad, comienzan a surgir modelos educativos diseñados para acompañar trayectorias profesionales no lineales.

"Reinventarse profesionalmente no significa empezar desde cero, sino reconocer la experiencia de vida que ya se tiene y darle una nueva dirección. Ahora muchas personas desean volver a estudiar para reencontrar propósito, crecer y abrir nuevas oportunidades, y para ellas la flexibilidad educativa es clave", explicó el Dr. Luis Gutiérrez, vicerrector académico de Tecmilenio.

En respuesta a este contexto, Tecmilenio impulsa MAPS Bimestral, un modelo educativo flexible diseñado para personas que desean retomar o transformar su trayectoria profesional. El esquema permite estudiar en línea, avanzar a través de certificados y adaptar el ritmo de aprendizaje a las responsabilidades laborales o familiares.

El modelo reconoce la experiencia previa de los estudiantes como un punto de partida y permite construir trayectorias académicas que se ajusten a distintos momentos de la vida profesional. De esta forma, quienes deciden regresar a estudiar pueden fortalecer sus competencias, actualizar sus conocimientos o prepararse para nuevos desafíos laborales sin abandonar sus actividades actuales.

En un entorno laboral marcado por cambios tecnológicos, nuevas habilidades y transformaciones constantes en las industrias, la posibilidad de volver a estudiar se convierte en una herramienta clave para la reinvención profesional.

Más que seguir una ruta única, la educación del futuro apunta a reconocer que cada trayectoria es distinta y que las personas pueden redefinir su camino en diferentes momentos de su vida.