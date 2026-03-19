Detienen a cinco personas por el asesinato de tres vendedores de autos en Hidalgo

Autoridades de seguridad realizaron un operativo en la región de Tulancingo, Hidalgo, que derivó en cateos, la detención de cinco personas y el aseguramiento de camionetas, en el marco de la investigación por la desaparición y homicidio de tres vendedores de autos.

De acuerdo con información oficial, las indagatorias comenzaron tras el reporte de no localización de las víctimas.

Como resultado, se identificaron dos inmuebles en la colonia La Florida en el municipio de Santiago Tulantepec, donde se ejecutaron órdenes de cateo con la participación de corporaciones municipales y fuerzas federales.

Durante las diligencias fueron aseguradas tres camionetas presuntamente relacionadas con las actividades de las víctimas.

Asimismo, cinco personas fueron detenidas en el lugar y puestas a disposición del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades.

Posteriormente, la noche del miércoles, los cuerpos de las tres víctimas fueron localizados en un paraje del municipio de Nopaltepec en el Estado de México.

Las camionetas aseguradas Foto: Especial

JCS