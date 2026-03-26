Asesinan a balazos a Roberto Castañeda Tejeda, director de JAPAMI, en Irapuato

Alrededor de las 8:30 horas, el estruendo de las detonaciones rompió la rutina. Sobre el bulevar Díaz Ordaz, a escasos metros de la Central Camionera, un ataque armado dejó sin vida a Roberto Castañeda Tejada, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio (JAPAMI).

La camioneta que conducía quedó detenida en medio de la vialidad, convertida en el epicentro de una escena que paralizó el tránsito y obligó al despliegue inmediato de fuerzas de seguridad.

De acuerdo con información preliminar, la agresión ocurrió mientras el funcionario circulaba sobre bulevar Díaz Ordaz, esquina con Lerdo de Tejada, en el Barrio de San José.

El Gobierno Municipal confirmó los hechos en un comunicado oficial:

Derivado de un hecho violento registrado la mañana de este día en el Barrio de San José, perdió la vida Roberto Castañeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (JAPAMI)”.

Tras el reporte al sistema de emergencias 9-1-1, corporaciones de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar, donde se confirmó el fallecimiento.

Operativo y acciones de seguridad

Desde los primeros minutos posteriores al ataque, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo en la zona y estableció coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

El propio comunicado subraya.

Desde el primer momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en la zona y mantiene coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado, autoridad responsable de llevar a cabo las investigaciones para esclarecer este crimen y dar con los responsables”.

Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas.

La reacción oficial: condena e indignación

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, condenó el ataque y expresó el impacto institucional y personal que deja el crimen.

En un mensaje público, destacó.

Roberto Castañeda fue un servidor público ejemplar, pero sobre todo, un gran ser humano, un hombre íntegro, comprometido con Irapuato y con un profundo sentido de servicio. Su pérdida nos duele y nos indigna”.

El Gobierno municipal reforzó esa postura en su posicionamiento oficial.

El Gobierno Municipal de Irapuato condena enérgicamente este cobarde acto de violencia y reitera su firme compromiso de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para que este hecho no quede impune”.

Las autoridades han reiterado que la información continúa en proceso de verificación. El caso se mantiene abierto y bajo investigación, mientras se recaban elementos para esclarecer el móvil del ataque y ubicar a los responsables.

El comunicado concluye con un mensaje institucional.

La información continúa en proceso de verificación y será actualizada oportunamente a través de los canales oficiales conforme avancen las investigaciones”.

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