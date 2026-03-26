Concurso Con Sabor a Pistache reconoce recetas innovadoras en celebración del Día Mundial del Pistache

La Ceremonia de premiación del concurso Con Sabor a Pistache, realizada el jueves 26 de febrero de 2026 en la Universidad Iberoamericana (Ciudad de México), conmemoró el Día Mundial del Pistache con un evento que unió academia, salud y gastronomía. El objetivo principal fue resaltar el valor nutricional del pistache como una proteína completa y un ingrediente versátil en la dieta diaria.

Para la evaluación, el jurado consideró cuatro criterios principales: originalidad, presentación, sabor y viabilidad de la receta, en apego a las recomendaciones del Plato del Buen Comer.

Las personas seleccionadas recibieron reconocimientos generales: a cada autor se le entregó un diploma que acredita la selección de su receta, y su propuesta será publicada en el recetario "Con sabor a pistache" y en el sitio web de Fomento de Nutrición y Salud.

Resultados

• Total de recetas evaluadas: 8 propuestas innovadoras.

• Participantes finalistas: 4 inscritos que llegaron a la etapa de muestra audiovisual.

• Muestra audiovisual: se proyectaron 3 videos donde los participantes integraron a sus recetas la porción recomendada por día de 49 pistaches (28 g).

• Representación regional: se registró participación de los Estados de Jalisco, Nuevo León y Michoacán.

Ganadores

Primer lugar: Gema Wendoli Guevara López (Jalisco).

Segundo lugar: Sandra Gaona Fuentes y Patricia Martínez Reyna (Michoacán).

Tercer lugar: Isi Alejandra Gámez Cossío (Nuevo León).

El evento contó con un bloque de conferencias magistrales para brindar sustento científico a los asistentes, así como con la presentación de propuestas culinarias que demostraron la versatilidad del pistache en preparaciones dulces y saladas.

Conferencias

• Impacto y relevancia del pistache en la salud: impartida por la Dra. Arely Vergara. Se presentó una radiografía nutricional, destacando al pistache por su bajo índice glucémico y su rol como aliado en la recuperación muscular.

• Pistache, un fruto de Asia para el mundo: impartida por la Mtra. Marcela Bolaños Dávila (Claustro de Sor Juana). Se exploró la antropología culinaria del Oro Verde, su origen persa y su evolución desde ser un "manjar de reyes" hasta su importancia actual en la cocina internacional.

La respuesta de la Asociación y la participación de personas de diversos Estados subrayan un interés creciente por la investigación y el uso del Pistache Americano en México.

El evento concluyó con un mensaje de Mayela Morales, representante de American Pistachio Growers en México, quien señaló que esta colaboración fortalece el compromiso de seguir difundiendo información sustentada sobre los beneficios nutricionales del pistache, así como su versatilidad en la alimentación diaria. Asimismo, reconoció la creatividad de los participantes, cuyas propuestas contribuyen a impulsar el conocimiento y consumo del Pistache Americano en México.