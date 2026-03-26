Violencia generalizada en México afecta la identidad de jóvenes y los lleva a delinquir: Reinserta

La violencia en México se ha normalizado a tales niveles que muchos de los menores que terminan bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se creen criminales, algo que no es abordado durante su reclusión.

Y es que el caso del adolescente de 15 años que disparó y asesinó a dos maestras de su preparatoria con un rifle en Lázaro Cárdenas, Michoacán, apunta a estos altos niveles de violencia y su mal manejo en el país, apuntó José Pablo Balandra Ortiz, director Estratégico de Alianzas de Reinserta.

“Esto no se construye de la noche a la mañana, son límites que se van rompiendo poco a poco. Es violencia que se va normalizando, se va consumiendo día tras día, y la barrera para vivirla y ejercerla puede ser muy delgada. Es una realidad muy dolorosa”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el directivo explicó que el caso de este adolescente muestra cómo “en México, genuinamente, hemos normalizado la violencia”, algo que se ve reflejado en los centros de reclusión para jóvenes.

“Hay una tendencia, no son jóvenes que han vivido contexto de violencia normalizada, con pares, con familiares, en la propia comunidad, y eso preocupa un montón. Es clave en estos días que el discurso no sea de ‘sí, que se castigue’. Este niño entrará en una comunidad de internamiento, pero también la pregunta obligada es qué pasa en ese tiempo. Necesitamos también herramientas de acceso para entender muy bien cómo se ejerció la violencia, cómo hay un proceso de reparación, de entendimiento”.

No es solo un tema de aprehenderlo y recluirlo, de acuerdo con el director de Estratégico de Alianzas de Reinserta, sino de cómo se trata al menor durante el tiempo que permanezca recluido que, en este caso, podrían ser hasta cinco años.

“Lo cierto es que tenemos todavía muchísimas áreas de mejora en las comunidades de internamiento porque son perfiles que han escalado el nivel de violencia. Literalmente, los adolescentes se fueron construyendo una imagen de ‘así soy’, ‘soy un asesino’, ‘soy un sicario’, ‘soy un secuestrador’, ‘soy un abusador’, y no es la realidad”.

Por ello, desde Reinserta, se apuesta por un acompañamiento que garantice tratar y mejorar la salud mental de los adolescentes señalados y reconstruir esa imagen propia “desde un enfoque de muchísima compasión, de entender bien qué sucedió”.

Sin embargo, para José Pablo Balandra, los centros de internamiento “quedan todavía rebasados por la realidad” ya que no cuentan con estas vías de acompañamiento. Por lo que, además del manejo de víctimas y procuración de justicia, apuntó, se necesita preguntar y responder “¿en dónde se está invirtiendo el recurso para atender a estos jóvenes?”.

“Queda muchísimo por hacer, muchísima contención y preparación de los guías técnicos, de entender estos perfiles, de poder robustecer la oferta programática y también acompañamiento terapéutico muy enfocado desde el trauma y desde una visión de estos jóvenes que, muy probablemente, respiraron y comieron violencia durante años. Y pasar por un proceso de racionalización no es a corto plazo”.

Recordando como el tirador usó sus redes para compartir videos y mensajes misóginos y antifeministas de la comunidad “Incel” antes del ataque en su escuela, uno de los puntos a cuestionarse es el papel e influencia de las redes sociales en nuestras juventudes.

“No creo que la respuesta sea la prohibición. Sí me parece que es desde un acompañamiento muchísimo más cercano entre los cuidadores. Estar muy pendientes de lo que consumimos, no nada más es el tema de las masculinidades frustradas y que ejercen violencia contra las mujeres. Vemos desde Reinserta problemáticas muy fuertes de reclutamiento por parte de la delincuencia organizada”.

Por ello, Balandra Ortiz consideró necesario que las plataformas digitales, el gobierno y la sociedad civil unan lazos para construir herramientas de prevención contra estos contenidos para conseguir bajarlos antes de que lleguen a los jóvenes, e investigar y sancionar a sus emisores porque “hoy están haciendo mal uso de estos espacios”.