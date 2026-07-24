Denuncian a policías por la muerte de albañil bajo custodia en Cosamaloapan

Los policías acusados de haber provocado la muerte de un albañil en Cosamaloapan, cuando se encontraba bajo su custodia, fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción en esta capital veracruzana. La familia de Rafael Rendón Martínez, la víctima, acusó que las autoridades municipales pretenden proteger a los involucrados en su deceso.

Rafael Rendón fue detenido y murió el pasado lunes 13 de julio. De acuerdo con la familia, Rendón no estaba implicado en el incidente que originó la movilización policial: salió de su casa únicamente para defender a un pastor detenido minutos antes, pero los policías también lo sometieron y lo trasladaron en una patrulla, donde posteriormente falleció.

Sus familiares exigían que además de la necropsia hecha por las autoridades, se hiciera una independiente, pues consideraron que su muerte había sido en condiciones de violencia, que hubo uso excesivo de la fuerza y que la necropsia se realizó sin aplicar el Protocolo de Minnesota, obligatorio en muertes bajo custodia, tal como se los dijo su asesor jurídico.

Afuera de las instalaciones de la Fiscalía General, la familia junto con el abogado Tomás Mundo informó que la denuncia en contra de los policías municipales también incluye a una fiscal y varios peritos por presuntas irregularidades y responsabilidades de servidores públicos.

Adelantó que solicitarán la exhumación del cuerpo para practicar una necropsia conforme a estándares internacionales y que, si la Fiscalía local rechaza la petición, acudirán a un juez de control y posteriormente a la justicia federal. Señaló que el artículo 169, fracción IX, de la Ley General de Víctimas faculta al asesor jurídico a promover todos los recursos legales necesarios.

La familia afirma que el Ayuntamiento de Cosamaloapan no ha ofrecido información ni colaboración, y teme que exista una operación para proteger a los policías involucrados. Pidieron la intervención de las autoridades estatales y exigieron que el caso avance con debida diligencia.