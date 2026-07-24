Mejora la percepción de seguridad en Sonora durante 2026 de acuerdo con el INEGI

La percepción ciudadana de seguridad en Sonora registró avances durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. Las acciones de coordinación estratégica entre el gobierno estatal encabezado por Alfonso Durazo Montaño y la administración federal permitieron que ciudades clave reportaran disminuciones sostenidas en sus indicadores de riesgo e inseguridad en beneficio de la población.

En la capital del estado, Hermosillo, el 56.8 por ciento de la población manifestó sentirse segura, alcanzando el nivel de confianza más favorable registrado para esta demarcación. La percepción de inseguridad en la ciudad disminuyó 17.8 puntos porcentuales respecto al cierre de 2025, al pasar de 61 por ciento a 43.2 por ciento en junio de 2026, lo que representó la baja más pronunciada entre las localidades sonorenses evaluadas en la medición oficial.

Por su parte, la ciudad de Nogales se consolidó como la demarcación con el mejor índice del estado, reportando que un 61.2 por ciento de sus habitantes se siente seguro, mientras que la percepción de inseguridad se ubicó en un 38.8 por ciento. En Ciudad Obregón, la tendencia anual continuó a la baja al situar su indicador de inseguridad en 82.4 por ciento para junio de 2026, cifra sensiblemente menor al 88.0 por ciento anotado en diciembre de 2025.

Sobre los resultados obtenidos, las autoridades atribuyeron la tendencia a la estrategia de seguridad pública que combina la inteligencia operativa, la coordinación interinstitucional y la presencia en territorio para pacificar la entidad. El gobernador Alfonso Durazo enfatizó que la vinculación entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para consolidar la paz social, reducir los delitos de alto impacto y generar certidumbre en las comunidades del estado.