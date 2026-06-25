Captan a policías de Colima torturando a un hombre; autoridades ya investigan

Un video de 17 segundos que comenzó a circular en redes sociales en el estado de Colima, muestra lo que presuntamente sería un acto de tortura cometido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Coquimatlán contra un hombre detenido, por lo que el Ayuntamiento informó que inició acciones jurídicas y administrativas para esclarecer los hechos.

En la grabación se observa a un hombre esposado con las manos hacia la espalda y sentado en una silla.

Uno de los policías le sostiene la cabeza con el rostro hacia arriba mientras le cubre la cara con un pedazo de tela.

Enseguida, un segundo elemento vierte un líquido sobre el rostro del detenido, en una escena que aparenta simular un ahogamiento.

Al concluir la acción, el hombre intenta ponerse de pie con evidente dificultad.

El video, aparentemente grabado al interior de los separos de la Dirección de Seguridad Pública de Coquimatlán, también muestra que el detenido no porta playera y que sobre una mesa cercana se encuentran diversas monedas, un cinturón y documentos llenados a mano, objetos que podrían corresponder a sus pertenencias.

Hasta el momento, ninguna autoridad, incluido el Ayuntamiento de Coquimatlán, la Dirección de Seguridad Pública Municipal o la Fiscalía General del Estado de Colima, han informado sobre la identidad del hombre que aparece en el video, los motivos de su detención, su situación jurídica o su estado de salud.

En consecuencia, no existen mayores datos oficiales que permitan conocer las circunstancias del caso o la condición actual de la persona involucrada.

Tras la difusión del material, el Gobierno Municipal de Coquimatlán emitió un comunicado en el que informó que inició de manera inmediata las acciones jurídicas y administrativas correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Señaló que la administración no será omisa ante ninguna conducta que pudiera contravenir la ley, los reglamentos o los principios que rigen el servicio público.

Asimismo, indicó que se llevarán a cabo los procedimientos administrativos internos previstos en la normatividad vigente y aseguró que las investigaciones se realizarán con respeto al debido proceso.