Policías de Tizayuca derribn a adolescentes en moto; dicen que derrapó

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca derivó en señalamientos de presunto abuso policial, luego de que una patrulla municipal impactara a un motociclista menor de edad en el fraccionamiento Rancho Don Antonio, hecho que quedó registrado en video y provocó la inconformidad de vecinos.

Los hechos ocurrieron en la cuarta sección del fraccionamiento, donde una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes fue alcanzada por una unidad policiaca durante una persecución. De acuerdo con testimonios de habitantes, la patrulla golpeó por la parte trasera a la motocicleta, ocasionando que sus ocupantes cayeran al pavimento.

Tras el incidente, vecinos señalaron que los elementos policiacos intentaron subir a los jóvenes a una patrulla, situación que generó sospechas entre los presentes, quienes intervinieron para impedir que fueran retirados del lugar antes de que se esclarecieran los hechos.

La tensión aumentó conforme llegaron más unidades de la corporación en apoyo de sus compañeros. Durante varios minutos se registraron reclamos, empujones e intercambio de insultos entre ciudadanos y policías, aunque el conflicto no escaló a enfrentamientos de mayor gravedad.

Reproducir Tras el impacto, los uniformados intentaron asegurar a los jóvenes para subirlos a la patrulla, lo que despertó la sospecha de los testigos.

De acuerdo con versiones de testigos, el oficial que conducía la patrulla involucrada abandonó el sitio resguardado por otros elementos.

Horas después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió una tarjeta informativa en la que sostuvo una versión distinta de lo ocurrido. La dependencia señaló que los sutiles hechos se registraron durante el operativo Relámpago, cuando policías marcaron el alto a una motocicleta que, presuntamente, circulaba a exceso de velocidad, sin placas y sin que su conductor portara casco de seguridad.

Según la autoridad municipal, el conductor desobedeció la indicación e intentó escapar; posteriormente "perdió el control de la motocicleta y derrapó". En el comunicado no se hace referencia al impacto de la patrulla que se observa en un video difundido en redes sociales.

La corporación informó además que el conductor, un adolescente de 16 años, fue atendido por personal de Protección Civil y trasladado a la Clínica 33 del IMSS con una probable fractura en la extremidad inferior derecha.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que la actuación de los elementos se realizó conforme a los protocolos establecidos y precisó que el menor fue puesto a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.

El caso ha generado cuestionamientos sobre el actuar de los elementos municipales, debido a la diferencia entre la versión oficial y las imágenes que circulan públicamente del momento en que la patrulla impacta la motocicleta durante la persecución.