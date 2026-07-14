SEP e IPN acuerdan ruta de diálogo por conflicto en Canal Once

Autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) instalaron mesas de diálogo con estudiantes para atender sus demandas, luego de que integrantes de la comunidad politécnica mantienen tomadas las instalaciones de Canal Once desde el pasado 22 de mayo.

El encuentro se realizó en el Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Bátiz, conocido por la comunidad politécnica como “Cuadrilátero”, donde, después de más de cuatro horas y media de diálogo, ambas partes acordaron establecer una ruta de trabajo para revisar las solicitudes estudiantiles.

Por parte de la SEP participó el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Carlos Iván Moreno Arellano, mientras que en representación del IPN acudió el secretario general, Ismael Jaidar Monter.

Como resultado de la reunión, se acordó la instalación de cuatro mesas de trabajo que abordarán los temas jurídico y de seguridad; financiero, infraestructura y ser vicios; democratización, descentralización y asuntos académicos, así como docencia.

Durante el encuentro, los estudiantes solicitaron la entrega de diversos documentos del IPN, con base en criterios de transparencia, con el objetivo de contar con información relacionada con sus demandas.

La SEP y el IPN informaron que la siguiente reunión se llevará a cabo el próximo viernes a las 8:00 horas en el Auditorio de la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica (DSETT), ubicado en Zacatenco.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre acuerdos para la liberación de las instalaciones de Canal Once, por lo que la mesa de negociación continuará como parte del proceso para atender los planteamientos de los estudiantes.