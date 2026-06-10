Dejan corona fúnebre en casa de diputada local en Sinaloa

Una corona fúnebre fue dejada en la casa de la diputada local Paola Garate Valenzuela, al sur de Culiacán, Sinaloa.

La legisladora se encontraba dentro del inmueble, ubicado en la colonia Emiliano Zapata.

La corona fue dejada en la puerta principal de la vivienda, era de rosas rojas, con algunas flores blancas y amarillas, al centro tenía un listón en color negro y con letras doradas decía “Fam. Garate Valenzuela”.

Fue la propia diputada quien se percató de la corona en la puerta de su casa y luego dio aviso a las autoridades.

Elementos de las distintas corporaciones acudieron al sitio y resguardaron la zona, después solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía General del Estado.

Durante las diligencias, Garate permaneció afuera de su domicilio, entrevistándose con los elementos, pero no dio ninguna opinión sobre lo ocurrido.

De acuerdo a los primeros reportes, la corona fue dejada por sujetos desconocidos, en el trascurso de la tarde-noche.

Casa de la diputada local Foto: Especial

Paola Garate Valenzuela es integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y secretaria de la Comisión de Trasparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Además de diputada local, ha sido legisladora federal, funcionaria de Gobierno del Estado, regidora en el Ayuntamiento de Culiacán y presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI Sinaloa.

Después de darse a conocer las denuncias de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, la diputada reveló haber sido una de las operadoras políticas del PRI secuestradas por integrantes de la delincuencia organizada en la elección de 2021.

Las autoridades norteamericanas aseguran que, en dicha elección, el Cártel de Sinaloa intervino a favor de Rocha Moya, lo que fue denunciado en aquel entonces por la oposición, pero descartado por las autoridades electorales.

A finales de enero de 2026, un grupo armado atacó a los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ambos de Movimiento Ciudadano.

Los legisladores habían salido del recinto legislativo y se dirigían a la sede de su partido, ubicado en el centro de la ciudad, pero fueron atacados antes de llegar.

Los dos resultaron lesionados, pero, después de unas semanas, Montoya Ojeda se reincorporo a sus funciones, mientras Torres Félix continúa recibiendo atención médica en su domicilio, sin lograr recuperarse.

Posteriormente, las autoridades federales culparon a la facción de “Los Chapitos” del ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano, pero no relevaron cual sería la línea de investigación sobre el caso.