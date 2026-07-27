Imponen prisión preventiva a director de la Academia Doenitz y a "Estrellita"

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que este lunes se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Jorge Luis "N", director de la Academia Militarizada Doenitz, y Gioconda Beauvoir Mora "N", conocida como "Estrellita" o "Sargento Estrellita", imputados por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de la adolescente Dafne.

Durante la diligencia, el agente del Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba con los que sustenta la solicitud de vinculación a proceso. No obstante, a petición de la defensa, la jueza concedió la duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica de ambas personas imputadas.

Como medida cautelar y a solicitud de la representación social, la autoridad judicial determinó imponer a ambos la prisión preventiva justificada, la cual permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso, conforme a lo establecido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El traslado de Estrellita a los juzgados de Altamira por el feminicidio de Dafne. Captura de video

Audiencia hasta el 30 de julio

La continuación de la audiencia fue programada para el próximo 30 de julio, fecha en la que la jueza resolverá si los imputados son vinculados o no a proceso por el delito que les atribuye la Fiscalía.

La madrugada del domingo, Jorge Luis "N" y Gioconda Beauvoir Mora "N" fueron trasladados bajo un fuerte operativo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Altamira, luego de que agentes de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres cumplimentaran las órdenes de aprehensión en su contra.

A su llegada, ambos fueron recibidos entre gritos e insultos por familiares de la víctima y ciudadanos que permanecían en el exterior de la dependencia para exigir justicia por Dafne. El traslado se realizó durante la madrugada con el apoyo de diversas unidades de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Guardia Estatal.

Por su parte, Alejandra Quintos, madre de Dafne, ha manifestado en entrevistas previas que, a su consideración, al menos cinco personas habrían estado involucradas en la muerte de su hija, por lo que ha solicitado que las investigaciones continúen hasta esclarecer plenamente los hechos y fincar responsabilidades a todos los presuntos implicados. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.