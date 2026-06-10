Criminales ponen de cabeza a Escuinapa, Sinaloa

Un vehículo explotó horas antes del arribo de la gobernadora interina de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde, quien viajó a Escuinapa para encabezar una reunión de seguridad y tomar acciones por la escalada de violencia en este municipio.

La unidad estalló a unos metros de la gasolinera donde murieron Grecia, una paratleta de 14 años, y su tío, el pasado lunes, al quedar en fuego cruzado, cuando se trasladaban a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el vehículo detonó de manera intencional o estalló por estar cargado con explosivos de fabricación casera, pero quedo completamente destruido y las partes quedaron esparcidas varios metros a la redonda. Además, causo daños en una tienda de conveniencia.

Foto: Jesús Bustamante.

Después de lo ocurrido, elementos de las distintas corporaciones se trasladaron al sitio y descartaron personas heridas. La SSP informó que será la autoridad competente, después de realizar los peritajes correspondientes, quien determine el motivo de la explosión.

En la madrugada, los habitantes de este municipio estuvieron reportando detonaciones de arma de fuego y algunas explosiones, previas al estallido del vehículo, encontrado por la Carretera Internacional México 15, en la salida sur de Escuinapa.

Por el incremento de enfrentamientos y, después de la muerte de Grecia, la paratleta de 14 años que perdió la vida junto a su tío Ramiro, beisbolista y empleado del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, la gobernadora viajó para encabezar los trabajo de la Mesa de Seguridad Estatal.

Vamos a seguir trabajando por la seguridad de Escuinapa, no vamos a dejar solo al municipio, y que la gente sepa que tienen el apoyo del gobierno del Estado y todas las autoridades de Seguridad Pública”, precisó Bonilla Valverde.

Al concluir la reunión, la gobernadora se trasladó al hospital para conocer el estado de salud de Jessica, la mujer que resultó lesionada en los hechos donde perdieron la vida Grecia y Ramiro, y anunció que el gobierno del Estado ya la está atendiendo y se hará cargo de todas sus necesidades.

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