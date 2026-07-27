Profepa asegura una pitón de casi cuatro metros exhibida de manera ilegal en circo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró de manera precautoria una pitón birmana (Python molurus bivittatus) que era exhibida por el Circo de Brasil, instalado en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, tras detectar que el responsable del ejemplar no pudo acreditar su legal procedencia durante una inspección derivada de una denuncia ciudadana.

Como resultado de las irregularidades encontradas, la dependencia federal inició un procedimiento administrativo por la presunta posesión ilegal del ejemplar y por posibles incumplimientos en las condiciones de trato digno y bienestar animal previstas en la legislación ambiental.

La diligencia fue realizada el 17 de julio por inspectores de la Profepa en coordinación con el Departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Fresnillo y elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al Circo de Brasil para verificar la situación legal y las condiciones en que era mantenida la serpiente.

Durante la revisión, los responsables del circo únicamente presentaron dos notas de compra como supuesto respaldo documental del ejemplar. Sin embargo, la autoridad detectó inconsistencias que impidieron acreditar la legal posesión de la pitón.

Una de las notas carecía del nombre del comprador y la otra correspondía a un ejemplar distinto al que se encontraba en exhibición, por lo que la documentación fue considerada insuficiente para demostrar su procedencia legal.

Pitón presentaba lesiones y signos de deshidratación

Tras el aseguramiento precautorio, la serpiente fue trasladada a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) ubicado en Fresnillo, donde permanecerá bajo resguardo mientras concluye el procedimiento administrativo iniciado por la Procuraduría.

De acuerdo con la evaluación preliminar, el ejemplar presenta características relevantes:

Pesa aproximadamente 38 kilogramos .

Mide 3.88 metros de longitud.

Tiene una edad estimada de 15 años .

Presenta escamas lastimadas , ligera deshidratación y una muda retenida , condición que requiere atención especializada.

Presenta escamas lastimadas, ligera deshidratación y una muda retenida, condición que requiere atención especializada.

En el PIMVS será sometida a una valoración médica integral y recibirá los cuidados necesarios para mejorar su estado de salud.

La Procuraduría informó que el procedimiento jurídico abierto contempla la posible responsabilidad del encargado del circo por no acreditar la legal posesión del ejemplar y por presuntas faltas relacionadas con el trato digno y respetuoso que deben recibir los animales silvestres bajo manejo humano.

Las investigaciones se desarrollarán conforme a la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones aplicables, con el objetivo de determinar las sanciones que, en su caso, correspondan.

Las investigaciones se desarrollarán conforme a la Ley General de Vida Silvestre. Profepa

Vigilancia para combatir delitos contra la vida silvestre

Como parte del seguimiento al caso, la Profepa anunció que fortalecerá la coordinación con el Ayuntamiento de Fresnillo para ampliar las acciones de inspección y vigilancia en materia de protección de la fauna silvestre.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la próxima instalación de un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa, mecanismo que busca involucrar a autoridades y ciudadanía en la prevención, detección y denuncia de posibles ilícitos ambientales.

La dependencia subrayó que las denuncias ciudadanas continúan siendo una herramienta fundamental para combatir el tráfico ilegal de especies, verificar la legal procedencia de ejemplares de vida silvestre y garantizar que los animales bajo resguardo humano reciban condiciones adecuadas de bienestar y protección conforme a la legislación mexicana.