Caso Dafne: Madre de Yanina afirma que también fue víctima y abusaron de ella

Durante una manifestación al exterior del Centro Integral de Justicia, la madre de Danna Yanina “N”, la primera persona detenida como parte de las investigaciones, aseguró que su hija también fue víctima de presuntas agresiones sexuales y de abusos al interior de la Academia Militarizada Doenitz.

Danna (Yanina) tiene ansiedad, no quiere comer; cuando ella me contó que la había violado ese desgraciado, me dijo: ‘mamá, yo quiero estar muerta porque ya no valgo nada, ya que me acusan de algo que no hice’”.

En su testimonio, la madre relató el momento en que su hija le confesó que presuntamente había sido víctima de violación dentro de la academia y describió el estado emocional en el que se encuentra.

La mujer reiteró que mantiene plena confianza en la versión de su hija.

Yo creo en mi hija”.

Durante su declaración, la madre aseguró que los presuntos actos de violencia no habrían sido casos aislados, sino parte de un patrón que, según dijo, afectó a otras alumnas de la institución.

Mi hija no es la única maltratada ni violada; hay varias niñas que también fueron violadas dentro del plantel”.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre investigaciones específicas relacionadas con estas acusaciones, las cuales forman parte del testimonio presentado por la madre de la joven.

Ofir Cruz Melo, papá de Yanina. Alfredo Peña

Intentaron denunciar irregularidades antes

La señora, originaria de Poza Rica, señaló que su hija presenció diversas irregularidades dentro de la Academia Militarizada Doenitz y que, tras salir del plantel, buscó denunciarlas formalmente. Sin embargo, aseguró que la querella no fue recibida.

“Ella vio cosas y las declaró al siguiente día que la pudimos rescatar del secuestro. Así, con sus traumas, la trajimos porque pensamos que era lo correcto; es una denuncia que no aceptó la licenciada Rosalba”.

Añadió que la familia decidió guardar silencio por temor a posibles represalias.

No lo hicimos público porque temíamos por la vida de mi hija; ya habían matado a una niña y teníamos miedo de que le pasara lo mismo”.

Madre cuestiona las pruebas en el caso Dafne

La madre de Danna Yanina “N” sostuvo que no existen elementos de prueba suficientes para mantener encarcelada a su hija y afirmó que la imputación se basa únicamente en el señalamiento realizado por otra persona investigada.

De acuerdo con su versión, Danna Yanina “N” permanece privada de la libertad únicamente por las declaraciones de Estrellita "N", quien también enfrenta una investigación dentro del caso.

No hay ninguna prueba más que la denuncia y acusación de Estrellita de que Dana fue la última que la vio. No hay ninguna prueba; nosotros tenemos pruebas de que ella no es culpable y no las aceptan”.

La mujer aseguró que existe un intento de responsabilizar a su hija de hechos en los que, según dijo, nunca participó.

La quieren involucrar por venganza. Ella no era empleada, era estudiante de la academia; nosotros tenemos los comprobantes del pago mensual y con dificultades pagamos”.

Indicó además que Danna Yanina “N” acababa de cumplir 18 años, permanecía aislada del resto de los estudiantes y, según afirmó, ni siquiera asistió al campamento de verano donde ocurrieron los hechos relacionados con la muerte de Dafne.