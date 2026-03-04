Sheinbaum se reúne con Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México.

La noche de este miércoles, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y los líderes empresariales, conversaron sobre los proyectos de inversión en el país, la aportación desde las perspectivas económicas para lograr los objetivos del Plan México.

“Tuvimos reunión con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México”, expuso mediante su cuenta oficial de X.

En esta importante reunión de análisis económico participó Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol; el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim; Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración del Grupo Lala; Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Sanborns; José Antonio Fernández Garza, presidente de Femsa y Coca Cola; Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte; Guadalupe de la Vega, presidenta del Consejo de Almacenes Distribuidores de la Frontera y Vicepresidenta de Maximus Inmobiliaria; Laura Díez Barroso, presidenta de Grupo Santander México; Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Francisco Cervantes, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial.

También participaron del Gabinete federal la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; así como José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital.

El pasado 3 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Consejo Nacional de Inversiones para la promoción de inversiones orientado al Plan México.

El Consejo Nacional de Inversiones acordó realizar reuniones periódicas para evaluar, promover y supervisar las inversiones en infraestructura, energía, servicios y diversos sectores estratégicos para el país, con el objetivo de que el Plan México se consolide como un modelo de desarrollo con soberanía alimentaria y energética, impulsar la producción nacional y reforzar las capacidades tecnológicas y científicas del país, como parte de la estrategia del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

