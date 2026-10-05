Defensa implementa Plan DN-III-E en la Comarca Lagunera por intensas lluvias

Ante las fuertes lluvias que se han registrado en Durango, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Plan DN-III-E, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública implementó el operativo de Reacción a Contingencias Naturales (RECON), para apoyar a la población afectada.

En la Comarca Lagunera se han evacuado a familias completas debido a la afectación de sus viviendas y el desbordamiento de arroyos, participando la Defensa, Guardia Nacional, Mandos Coordinados y Protección Civil.

Óscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad Pública, informó que si bien el RECON se activó en todo el estado, hasta el momento ha sido la Comarca Lagunera donde se ha presentado la mayor afectación.

Se recibieron un total de 130 folios o reportes de inundaciones, desbordamientos de cuerpos de agua, caída de techos de las viviendas y derrumbes provocados por las intensas lluvias, de ahí que la propia Defensa haya puesto en marcha el Plan DN-III-E para atender desastres naturales.

Los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo son los que mayormente se han visto afectados, como en los ejidos Poanas, Numancia, 4 de Diciembre; en la colonia Villa Jardín, en la zona industrial, en el periférico, ejido La Luz, así como en los ejidos 22, Martha y en el poblado de Amapolas, estos últimos de los municipios de Tlahualilo y Mapimí.

Las inundaciones alcanzaron una altura que va de los 50 centímetros hasta el 1.70 metros, por lo que fue necesario evacuar a un buen número de familias las cuales fueron trasladadas a los albergues que se habilitaron, como el ubicado en la Expo Feria de Gómez Palacio, en las instalaciones del DIF y en la Secundaria Máximo en el municipio de Mapimí.

Elementos de la Policía Estatal, están apoyando en la limpieza y remoción de material como ramas, arbustos y basura que estaban obstruyendo el flujo del agua y que a su vez provocaron el desbordamiento de arroyos.

Se está apoyando en la distribución de despensas, hule negro y también en la entrega de alimentos calientes para las familias más afectadas, por lo que habrán de continuar atentos ante cualquier situación que se pueda presentar.

El secretario de Seguridad informó que se están realizando recorridos en todas las presas del estado, ya que se está vigilando el nivel de las mismas y los desfogues de agua que están teniendo para atender cualquier emergencia que se pueda presentar.