Con más de mil efectivos, Defensa refuerza la seguridad en Baja California, Chihuahua y Guanajuato

En un esfuerzo coordinado para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desplegó tropas a Baja California, Chihuahua y Guanajuato.

Alrededor de mil 170 efectivos del Ejército Mexicano se trasladaron desde diversos puntos del país. La operación destacó por su logística aérea al utilizar tres aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana para arribar a los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez, y León. Entre los elementos movilizados sobresalen 270 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, una unidad de élite caracterizada por capacidad de respuesta.

El propósito es apuntalar las capacidades operativas de la 2/a., 5/a. y 16/a. Zonas Militares, las cuales ya mantienen una presencia activa en dichas entidades. La llegada de estos efectivos busca potenciar el trabajo que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos.

A partir de respetar los Derechos Humanos, la misión del personal desplegado, es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato, para realizar tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad.