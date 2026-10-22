Ricardo Monreal pide que el Congreso legisle sobre la Modalidad 40 del IMSS

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, sostuvo que, aunque se respeta el decreto presidencial que modifica las condiciones de la Modalidad 40 de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, es necesario que el Congreso legisle sobre el tema para dar permanencia a la norma.

Sin embargo, descartó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pado esté gobernando a “decretazos” y defendió el uso de este instrumento como una facultad del Ejecutivo federal para regular “circunstancias específicas”.

“Lo que sí creo conveniente es que el Congreso legisle con estas características para que tenga permanencia la norma jurídica creada por el Legislativo, porque la decisión del Ejecutivo es un decreto, de naturaleza jurídica distinta a la de una ley, aunque tenga también carácter obligatorio”, afirmó en entrevista.

El coordinador de Morena en San Lázaro señaló que cualquier modificación constitucional o legal debe pasar necesariamente por el Congreso de la Unión, aun cuando exista coincidencia con los objetivos de la medida.

“En cualquier caso de modificación constitucional o legal, tiene que haber necesariamente una modificación legal o constitucional del Congreso. De lo contrario, se estaría incumpliendo una norma, aunque estemos de acuerdo y veamos con simpatía la propuesta”, puntualizó.

Monreal precisó que el decreto presidencial tiene aplicación y debe respetarse, pero consideró preferible que las disposiciones queden incorporadas en una ley, por su alcance general y permanencia jurídica.

“Yo prefiero la legislación, porque la ley tiene carácter general, tiene carácter obligatorio y tiene carácter amplio. El decreto es del Ejecutivo y se respeta”, expresó.

Adelantó que la Cámara de Diputados está dispuesta a revisar, actualizar y modificar la legislación correspondiente para adecuarla a los compromisos alcanzados con el IMSS.

Cuestionado sobre las críticas por el uso de decretos presidenciales en distintos temas, entre ellos la regulación de teléfonos celulares en las aulas y los videojuegos, además del de la Modalidad 40, Monreal rechazó que estas decisiones representen una forma de gobernar al margen del Poder Legislativo.

“No creo que altere la naturaleza jurídica de la obligatoriedad”, sostuvo.

Principales cambios a la Modalidad 40 del IMSS

Las modificaciones a la Modalidad 40 entran en vigor este jueves 22 de octubre, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Con las nuevas disposiciones, quienes soliciten incorporarse a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS ya no podrán elegir libremente un salario de cotización de hasta 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El salario base para el registro se determinará a partir del último salario registrado al momento de causar baja, con una UMA adicional, sin que pueda ser inferior al salario mínimo.

Además, se restringen los pagos retroactivos que permitían a los trabajadores cubrir periodos anteriores para incrementar sus semanas cotizadas y elevar el promedio salarial utilizado para calcular la pensión, particularmente en los últimos cinco años de cotización.