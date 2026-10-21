IMSS frena la Modalidad 40: Limita jubilaciones y bloquea retroactividad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicó un freno, temporal, a las condiciones de la llamada Modalidad 40, un esquema mediante el cual los trabajadores lograban obtener montos de retiro superiores a los 80 mil pesos mensuales.

A través de una disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo Técnico del organismo modificó las reglas de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, nombre oficial de la Modalidad 40.

La medida central limita el salario de cotización para los nuevos solicitantes. Antes de este cambio, cualquier persona podía elegir un salario superior al percibido en su último empleo, hasta un tope de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil 932 pesos diarios, para elevar su pensión.

Con la nueva disposición, el parámetro se restringe al último salario base de registro, con un margen máximo de una UMA adicional y respetando un piso de salario mínimo.

Por ejemplo, un trabajador con un sueldo promedio de 500 pesos diarios en sus últimas 250 semanas cotizadas tenía la opción de aportar al máximo permitido para incrementar su pensión. Ahora, con la adición de una sola UMA, el tope de su aportación diaria será de 617.31 pesos.

Bajo las reglas anteriores, un empleado con dos mil semanas cotizadas, a partir de los 60 años y con el tope de 25 UMAS, alcanzaba percepciones de, al menos, 61 mil 500 pesos al mes. Este monto podía elevarse según la edad de retiro, el total de semanas acumuladas y la existencia de dependientes económicos.

Con las nuevas restricciones, dicha posibilidad disminuye de forma drástica para las futuras incorporaciones.

Fin de la retroactividad

El acuerdo también bloquea los pagos retroactivos. Anteriormente, el alta en el régimen surtía efectos desde el día posterior a la baja laboral.

A partir de la entrada en vigor del decreto, la incorporación opera exclusivamente desde la fecha exacta en que el asegurado presenta la solicitud.

Además, la institución ordenó que los trámites de inscripción se realicen de manera digital para asegurar la rastreabilidad de los movimientos afiliatorios.

Pese a las restricciones, el acuerdo establece medidas temporales de protección, con lo que los trabajadores que ya están inscritos conservan las condiciones vigentes hasta el término de su periodo contratado.

Asimismo, el IMSS respetará las semanas y los salarios efectivamente pagados para el cálculo de los derechos adquiridos, sin alterar el reconocimiento del historial de cotización.

Finalmente, el documento oficial instruye a la Dirección de Finanzas del IMSS a realizar un análisis financiero sobre el impacto de la Modalidad 40 en un plazo máximo de seis meses.

Posteriormente, la Dirección Jurídica dispondrá de otro semestre para elaborar una propuesta de modificación normativa definitiva que se someterá nuevamente a consideración del Consejo Técnico.

¿Qué aprobó el Consejo Técnico del IMSS?

Medidas temporales para la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocido como Modalidad 40 y que entran en vigor hoy 22 de octubre de 2026. Se establece la reaización de un estudio financiero actuarial soble el efecto de la Modalidad 40 en la situación financiera del IMSS.

IMSS frena la Modalidad 40: Limita jubilaciones y bloquea retroactividad Canva

¿Que cambia?

Se topa el salario base de cotización para nuevas inscripciones y renovaciones. Estará limitado a su último Salario Base de Cotización resgistrado al momento de la baja, o hasta el importe de este más una Unidad de Medida y Actualización.

Se elimina el pago retroactivo. Las nuevas inscripciones se procesaránm a partir de la fecha de la solicitud digital.

Incompatibilidad con el esquema de Persona Trabajadora Independiente. No podrán contratar simultáneamente la Modalidad 40

Digitalización obligatoria. La inscripción se realizará únicamente a través de plataformas digitales.

¿Qué no cambia?

Respeto a los asegurados vigentes. Quienes al día de hoy se encuentra inscritos en la Modalidad 40 mantendrán sus semanas cotizadas, sus aportaciones y las condiciones contratadas.