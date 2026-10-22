Hallan a dos hombres asesinados dentro de un alojamiento de Airbnb en Zapopan

Una pareja de aproximadamente 30 años fue localizada sin vida al interior de una vivienda que fue rentada a través de la aplicación Airbnb en Zapopan. Los cuerpos se encontraron en una respectivas habitaciones, cada uno sobre su cama.

De manera preliminar, se presume que fueron asesinados a balazos, sin embargo, otra teoría apunta a que habrían utilizado varios objetos para privarlos de la vida. Ademas, se investiga si el crimen ocurrió durante la noche, mientras las víctimas dormían.

Reproducir Autoridades de Zapopan investigan el homicidio de dos hombres localizados sin vida sobre sus camas dentro de una casa rentada por aplicación de hospedaje.

Autoridades locales comenzaron con las investigaciones para determinar el móvil del doble homicidio, el número de personas involucradas. Por el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas y si eran originarias de Jalisco o de tropa entidad del país.