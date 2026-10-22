Aumento del 8% en IMSS: Sindicato lo aceptó; hubo menos manifestaciones, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum que fueron menos los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron. Momentos antes de la protesta se dio a conocer el aumento salarial del 8% propuesto por el Gobierno de México, luego de semanas de protestas y exigencias de mejores condiciones laborales por parte del personal de salud.

a propuesta se presentó y fue aceptada por el sindicato y la verdad es que ayer ya fueron mucho menos los trabajadores que se manifestaron”.

La propuesta contempla un incremento de cuatro puntos porcentuales en prestaciones y otros cuatro directamente en el tabulador salarial, como resultado de una mesa de trabajo orientada a reducir costos y mejorar la eficiencia del instituto.

Tuvimos una mesa de trabajo para reducir costos en el IMSS y eficientar el proceso para llegar a un aumento del ocho por ciento: cuatro en prestaciones y cuatro directo en el tabulador”, explicó la mandataria.

Sheinbaum también afirmó que las manifestaciones nacionales han disminuido tras los avances en las negociaciones, aunque las demandas de los trabajadores incluyen otros asuntos relacionados con las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema de salud.

¿Cómo se distribuirá el aumento salarial del IMSS?

De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, el incremento propuesto se divide en dos componentes: 4% en prestaciones y 4% directo al tabulador salarial.

La propuesta se presentó después de que trabajadores del sector salud rechazaran un planteamiento inicial que contemplaba un aumento de apenas 4%, y realizaran movilizaciones para exigir una mejora en sus ingresos y condiciones de trabajo.

Entre sus principales demandas también figuran el abasto de medicamentos, mejores condiciones laborales y medidas para atender las deficiencias que, según los manifestantes, afectan las actividades cotidianas del instituto.

La negociación busca atender parte de estas inconformidades mediante un ajuste salarial y una revisión de los procesos internos del IMSS.

Los trabajadores participaron en la consulta

La presidenta señaló que la propuesta salarial fue sometida a consideración de los trabajadores mediante un proceso impulsado por la dirigencia sindical.

El director del IMSS presentó una propuesta de aumento salarial, la dirigencia del sindicato propone llevarlo a consulta con todos los trabajadores y son ellos quienes decidieron que querían más recursos”, afirmó.

La mandataria agregó que el Gobierno tomó en cuenta las inconformidades expresadas por el personal para plantear medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de la institución.

Recuperamos las denuncias genuinas para mejorar al instituto”, sostuvo.

Con estas declaraciones, Sheinbaum defendió el proceso de negociación y destacó la importancia de escuchar las demandas del personal del IMSS, aunque el aumento salarial no resuelve por sí mismo todas las exigencias planteadas durante las movilizaciones.

Trabajadores del IMSS piden la salida del líder sindical

Otro de los puntos de tensión es la exigencia de algunos trabajadores para destituir a Rafael Olivos, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Al respecto, Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal no debe intervenir en las decisiones internas de la organización sindical y que la elección de sus representantes corresponde a los propios trabajadores.

El sindicato del IMSS tiene cerca de 400 mil trabajadores, la elección de sus dirigentes se rige por voto secreto y universal, tienen sus congresos y ellos deciden a partir de sus consideraciones”, declaró.

La presidenta reiteró así la autonomía sindical como principio para resolver las diferencias sobre la representación de los trabajadores y la continuidad de sus dirigentes.