Reportan ataque a balazos a autobús con estudiantes en Escuinapa, Sinaloa; chofer resulta herido

Un autobús del transporte público que trasladaba a estudiantes de secundaria fue atacado a balazos la mañana de este jueves en la colonia Francisco I. Madero, en Escuinapa, Sinaloa. El conductor resultó lesionado y recibió atención médica, mientras las autoridades desplegaron un operativo para localizar a los responsables.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) confirmó la agresión contra la unidad y precisó que el ataque estuvo dirigido contra el chofer, quien presentó una lesión leve, de acuerdo con los datos preliminares.

Se registró un hecho de inseguridad en el municipio de Escuinapa que involucra un camión del transporte público, los datos preliminares señalan que la agresión fue contra el chofer quien resultó con una lesión leve”, informó la dependencia.

Tras el reporte, el Grupo Interinstitucional brindó apoyo en el lugar y coordinó el traslado del conductor para que recibiera atención médica. También se desplegaron elementos de seguridad en la zona.

La SSP también aseguró que la situación estaba bajo control y que continuarían las labores preventivas para proteger a la población.

La situación está controlada en el lugar, se continuará con los recorridos preventivos para brindar seguridad a la ciudadanía para que realicen sus actividades cotidianas con normalidad”, señaló.

Las autoridades mantienen los recorridos de vigilancia en el municipio. Hasta el momento, la información proporcionada no establece quiénes fueron los responsables ni cuál habría sido el motivo del ataque.

¿Qué pasó con los estudiantes durante el ataque al autobús?

De acuerdo con reportes de medios locales, el conductor continuó su recorrido después de la agresión hasta llegar a un puesto de vigilancia del Ejército, ubicado en el sector Puente de la Veracruz. En ese punto, los estudiantes descendieron de la unidad para ponerse a salvo.

El chofer, identificado como Hugo, de 55 años, habría sufrido heridas provocadas por fragmentos de vidrio de una ventana que se rompió durante los impactos de bala.

Posteriormente, fue trasladado en un vehículo particular al Hospital General para recibir atención médica.

Hasta la información disponible, la SSP reportó una lesión leve en el conductor. No se proporcionaron datos oficiales adicionales sobre posibles personas lesionadas entre los estudiantes.