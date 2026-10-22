Nadie ordenó pedir privilegios para senadores en el AICM: Higinio Martínez

El presidente del Senado, Higinio Martínez, explicó a senadores que ni él ni ningún otro integrante de la Mesa Directiva ordenó o acordó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores el uso del Salón de Protocolos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para su uso, a fin de facilitarles su traslado en días de sesiones y dejó en claro que el oficio enviado fue un error de la Secretaría Técnica de la Mesa.

“Compañeras y compañeros de la Mesa Directiva: sobre el oficio que han subido a este chat quiero comentarles lo siguiente: nadie autorizó, o sea yo en primer lugar, solicité esa atención al secretario de Relaciones Exteriores. Fue una decisión del Secretario Técnico y un error sin lugar a dudas. Ni siquiera yo recibí copia. Es un error no imputable a ninguna senadora o senador y tampoco a esta presidencia.

“Lo que recuerdo es que uno o dos senadores plantearon el asunto de una Sala de Protocolo del aeropuerto de la CDMX que se utilizaba, en ocasiones, por algunas razones de salud, fundamentalmente! Se dijo que se revisaría el asunto, pero nunca se acordó que el secretario técnico se dirigiera al secretario de Relaciones Exteriores!

“Esa es mi posición al respecto y les pido que en la próxima reunión de la Mesa Directiva lo tratemos como debe ser”, escribió Higinio Martínez en el chat de los senadores integrantes de la Mesa Directiva.

La noche del miércoles 21 de octubre, la senadora priista Claudia Anaya, secretaria de la Mesa Directiva, mostró en su cuenta de la red social de X un escrito fechado el 5 de octubre del 2026, firmado por el secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Andrés Sibaja González, donde solicita ese apoyo para los senadores.

Claudia Anaya dejó en claro que ella no firmó esa petición, hecha en nombre de los integrantes de la Mesa, de la que ella es secretaria.

“La presente solicitud tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades parlamentarias, así como contribuir a la adecuada coordinación y organización de sus desplazamientos, en atención a las actividades institucionales inherentes al ejercicio de sus funciones legislativas.

“En virtud de lo anterior, agradeceré tenga a bien considerar favorablemente esta petición, y de estimarlo procedente, girar sus apreciables instrucciones a las áreas correspondientes, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para facilitar el acceso al referido espacio durante los días en que se celebra sesiones del Senado de la República, de conformidad con la normativa”, dice la misiva de la Mesa Directiva.

De acuerdo con la información que la misma anoche del miércoles pudo confirmar Excélsior, la respuesta que recibió el Senado, tanto de cancillería como del propio AICM, fue que no es posible otorgar el uso del Salón de Protocolo para las y los senadores “por temas de seguridad” y se decidió no insistir en ese tema que tuvo una motivación de apoyo a los legisladores que llegan muy temprano de sus estados de origen y luego tienen que viajar muy noche.

La información obtenida la noche del miércoles, entre los propios integrantes de la Mesa, es que la decisión de solicitar este apoyo fue a petición de algunas bancadas de oposición, luego de que una de sus integrantes tuvo un problema con el tobillo y otra más presentó una lesión en el hombro y se buscaba facilitarles el registro para abordar sus vuelos.

Así, según la información proporcionada por la propia Mesa la noche del miércoles, sí existió el acuerdo, sí existió la petición por escrito, pero se le negó. Sin embargo, la mañana de este jueves el propio presidente del Senado, Higinio Martínez, negó que se tratara de un acuerdo y que se haya instruido al Secretario Técnico a enviar el escrito.