Sin Modalidad 40

Durante los últimos años, la Modalidad 40 ha sido la tabla de salvación de un sinnúmero de trabajadores mexicanos que están a punto de pensionarse y llegar a los 65 años, y no les alcanza su pensión. Los empleados que han sido despedidos o que ya trabajan de manera independiente pagan su cotización en el Seguro Social durante los últimos años laborales para obtener una mejor pensión. Buscan pagar un salario más alto o cotizar más semanas.

En cualquiera de los casos, es un esfuerzo adicional.

La Modalidad 40 fue una bocanada de oxígeno ante tanta mala operación de las empresas, que inscribían al trabajador como si ganara un salario mínimo y, al final, el trabajador, a la hora de pensionarse, lo hace con el mínimo. La Modalidad 40 le permitía emparejarse al final de su vida laboral.

O quienes no tuvieron otra alternativa más que trabajar de manera independiente, sin prestaciones de ningún tipo, al final vieron en la Modalidad 40 del Seguro Social un resquicio de ayuda para la vejez. Ni se diga de los trabajadores, que por falta de un mercado laboral fuerte y absorbente, tuvieron que dejar de cotizar semanas al IMSS. Y en los últimos años de su vida laboral pagaron por su cuenta las semanas cotizadas para alcanzar una pensión mínimamente decorosa.

Todos estos trabajadores ahora se quedarán sufriendo el análisis que hará el Seguro Social durante los próximos seis meses, y donde la Dirección de Finanzas del IMSS verá si le sale muy costoso mantener la Modalidad 40.

En el Diario Oficial se publicó la decisión del Consejo Técnico del IMSS de modificar, de manera temporal, la Modalidad 40 (Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social). A partir de este 21 de octubre, el Seguro Social, a cargo de Zoé Robledo, por medio de la Dirección de Finanzas, analizará la situación financiera del IMSS.

Mientras tanto, quienes tienen la Modalidad 40 podrán seguir pagando, tal y como están sus condiciones.

Pero quienes vayan a contratar la Modalidad 40 lo tendrán que hacer con base en su último salario base de cotización.

La Modalidad 40 fue un mecanismo para solventar la injusticia del mercado laboral. Y ahora se puede terminar.

CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES: 3,300 MDD EN 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de Luz Elena González, secretaria de Energía, pusieron en marcha una coordinación entre instituciones y, así, revisar la factura que entra de combustible y el volumen que termina vendiéndose. Con este sencillo mecanismo, en que el SAT fue clave, se lograron ver desbalances donde supuestamente entraba menos combustible del que en verdad se terminaba vendiendo.

Luz Elena González dio a conocer que, en 2025, el contrabando de combustible llegó a ser de 61 mil millones de pesos, alrededor de 3,300 millones de dólares. Esto representa 14% del IEPS en gasolina y diésel. Todo esto se encontró por el desbalance de facturas: cuando entró el combustible se facturó menos y, cuando llegó a la gasolinera, resulta que hay más; 72% del desbalance de facturas fue en comercialización, 13% directo en las estaciones de servicio o gasolineras.

El contrabando se dio por todos lados: por pipas, trenes, barcos y almacenamiento. Todo venía con otra denominación arancelaria, haciendo creer que no era gasolina ni diésel.

AT&T MÉXICO, QUE LE VA BIEN

En sus resultados financieros del tercer trimestre, AT&T México destacó ingresos totales por 1,240 millones de dólares, logrando crecer 13.2% en términos anuales. Ahí funcionó bien el negocio de pospago, y claro que ayudó el tipo de cambio (todavía un peso fuerte). En pospago se tuvieron 482 mil adiciones netas. AT&T México ya cuenta con 7.9 millones de clientes de pospago. Clientes que son de mayor poder adquisitivo. Obtuvo un EBITDA de 236 millones de dólares, aumentando 18.6% en términos anuales. Mónica Aspe, directora de AT&T México, señaló que se alcanzó récord en ingresos, EBITDA y adiciones en pospago. Ahora van por la 5G y la estrategia digital. AT&T México va a ser comprada por Televisa (con los coCEO Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia) y Fintech Holdings (perteneciente a David Martínez). Pero, mientras se vende, Mónica Aspe y su equipo siguen generando valor.

AM QUIERE TV DE PAGA

América Móvil también presentó resultados. Le fue bien. En Bolsa subió. En ese contexto, le preguntaron a Daniel Hajj, director de América Móvil, sobre la incursión de Televisa en telefonía, y declaró que se preparan porque Televisa, de seguro, va a competir en serio. Además, aprovechó para pedir su vieja demanda de tener TV de paga a través de telefonía fija, pero que, por el tamaño de Telmex, no se la han otorgado.