Decomisan arsenal y equipo táctico en Nuevo León tras persecución

Una persecución de hombres armados permitió el aseguramiento de armas de grueso calibre y equipo táctico, entre otros objetos ilícitos en Pesquería, Nuevo León.

En el operativo participaron elementos de Fuerza Civil, la Defensa y Guardia Nacional.

Los sucesos se registraron sobre la Carretera Parás- Agualeguas, cuando los oficiales realizaban un despliegue estratégico y a la altura de la brecha conocida como “El Tanque” se percataron de la presencia de una camioneta Chevrolet Silverado, sin placas de circulación, la cual era ocupada por sujetos armados.

Los hombres accionaron sus armas contra los oficiales y se dieron a la fuga por lo que se desató una persecución.

Los sospechosos detuvieron su marcha metros más adelante y lograron escapar.

En el lugar decomisaron: seis armas largas, 60 cargadores abastecidos para arma larga, 48 cajas con municiones, dos mochilas, 479 municiones, tres chalecos balísticos, 21 objetos metálicos conocidos como ponchallantas y una caja metálica con 87 cartuchos hábiles, calibre .50.

Todo el material fue decomisado y puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público Federal para las indagatorias correspondientes.