Prometen impactar en nueva edición del Decididas Summit

Bajo el lema “Economías del Futuro y Capital Creativo”, la Ciudad de México recibirá del 25 al 27 de febrero la quinta entrega de Decididas Summit + Festival, y entre las voces protagonistas figuran la artista Molly Gochman.

Este encuentro busca reafirmar el liderazgo femenino como el pilar indispensable para diseñar sistemas económicos más inclusivos, sostenibles y resilientes en la región.

También está Billie Jean King, la exmandataria Jacinda Ardern y líderes locales como Regina García Cuéllar, Directora de la Asociación de Bancos de México.

Entendemos el poder económico de las mujeres como la mayor defensa contra la violencia de género”, afirmó Bárbara Arredondo Ayala, CEO de la plataforma.

Para la fundadora, este foro —considerado el más influyente de su tipo en América Latina— trasciende la teoría al conectar directamente el talento con el capital y las políticas públicas.

El evento congregará a más de 700 agentes de cambio de 15 países. La agenda de 2026 destaca por su diversidad, integrando desde geopolítica y tecnología hasta economías del cuidado.

Posicionar el poder económico de las mujeres como la principal herramienta contra la violencia de género, tiene que ver con la construcción de puentes para la próxima generación de líderes mujeres”, añadió.

Con esta edición, Arredondo reafirma su rol como catalizadora social, construyendo puentes tangibles para que la próxima generación de mujeres lidere los proyectos que transformarán la inversión y el impacto social. Los detalles completos de la agenda están disponibles en el sitio oficial de Decididas.

Más información del evento puede verse en el sitio decididas.com

«pev»