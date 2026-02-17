Datavault AI actualiza sus estimaciones de ingresos en aproximadamente un 30 %, a $38-$40 millones

Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) ("Datavault AI" o la "Compañía"), líder en monetización de datos, acreditación, participación digital y tecnologías de tokenización de activos del mundo real (RWA), anunció hoy que sus ingresos preliminares actualizados (no auditados) del año fiscal 2025 se estiman entre $38 y $40 millones, superando su estimación anterior de $30 millones hasta en un 33 %. En su punto medio, los ingresos estimados para 2025 representan aproximadamente un crecimiento del 1.300 % interanual.

La Compañía atribuyó este crecimiento de ingresos a las tarifas de licencias tecnológicas cobradas a clientes y a los servicios de tokenización y monetización de su Data Science Group.

Además, Datavault AI reafirmó sus ingresos previstos para el año fiscal 2026 en $200 millones, lo que, de alcanzarse, representaría un incremento interanual de entre el 400 % y el 440 %.

Métricas financieras clave

FY 2025 (Preliminar, no auditado):

• Ingresos estimados: $38-$40 millones.

• Estimación anterior: $30 millones.

• Cambio incremental: +$8-$10 millones (+27 % a +33 %).

• Punto medio: $39 millones (+30 % vs. estimación anterior).

FY 2026 (Reafirmado, proyecciones):

• Ingresos previstos: $200 millones.

• Crecimiento interanual previsto: +400 % a +426 %.

• Crecimiento previsto vs. punto medio estimado FY 2025: 413 %.

Los ingresos preliminares actualizados del FY 2025 reflejan una aceleración significativa en la adopción empresarial de IA y posicionan a Datavault AI para un crecimiento excepcional en 2026. La Compañía espera generar al menos $200 millones en ingresos en el FY 2026; de alcanzarse, esto representaría un incremento de cinco veces respecto a 2025.

"Superar nuestra estimación de ingresos preliminar para 2025 en un 30 % en el punto medio, mientras mantenemos nuestro ambicioso objetivo de $200 millones para 2026, refleja tanto la naturaleza crítica de nuestra plataforma como el apalancamiento operativo que hemos construido", dijo Nate Bradley, CEO de Datavault AI. "Como era de esperar, cerramos 2025 con fuerza y entramos en 2026 con nuestro pipeline de nuevos negocios más sólido en la historia de la compañía, con una línea de visión relativamente clara hacia nuestros objetivos de ingresos".

"El 2025 estuvo marcado por numerosos nuevos clientes en una amplia variedad de industrias", agregó el Sr. Bradley. "Muchos de esos clientes inicialmente 'estaban probando el terreno' con la IA empresarial, la tokenización de activos y la monetización. Esperamos altas tasas de retención de clientes en 2026 y anticipamos que muchos aumentarán sus niveles de participación".

Datavault AI planea reportar sus estados financieros auditados de 2025 a la SEC el próximo mes.

Nota importante

Los resultados financieros preliminares no auditados de Datavault AI para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2025 se basan en la información disponible actualmente. El auditor independiente de Datavault AI no ha revisado ni auditado estos resultados financieros preliminares estimados. Los resultados reales podrían diferir materialmente de estos datos preliminares. Esta información financiera preliminar ha sido preparada por y es responsabilidad de Datavault AI. La Compañía no ha completado completamente la revisión de estos resultados preliminares para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2025.