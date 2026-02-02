¿Cuál es el horario y costos del 'Tren El Insurgente'?

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este lunes el tramo final del Tren El Insurgente, con lo cual el sistema ferroviario conecta formalmente el Valle de Toluca con la terminal Observatorio en la Ciudad de México.

Acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la mandataria encabezó la apertura de las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio. Con esta etapa, la obra de 57.7 kilómetros de longitud queda operativa en su totalidad tras 12 años de construcción e inversiones que alcanzaron los 100 mil millones de pesos.

Operación y horarios

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el servicio al público en las nuevas estaciones comenzó a las 16:00 horas de este 2 de febrero. El horario regular de operación será de lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas, sábados de 06:00 a 00:00 y domingos de 07:00 a 00:00 horas.

El sistema cuenta con trenes eléctricos, cada uno con capacidad para 719 pasajeros. Las autoridades proyectan una demanda diaria de 235 mil usuarios, quienes podrán realizar el recorrido completo entre las terminales de Zinacantepec y Observatorio en un tiempo estimado de 40 a 50 minutos, dependiendo de la frecuencia de paso, que será de 10 minutos, en promedio.

CIUDAD DE MÉXICO,MÉXICO 02 DE FEBRERO DE 2026.,DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL TRAMO SANTA FE-OBSERVATORIO DEL TREN EL INSURGENTE. FOTO:KARINA TEJADA. Karina Tejada

Tarifas oficiales

Banobras y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario detallaron el esquema tarifario vigente, el cual se gestiona mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada o códigos QR:

$15 por recorrido de 1 estación dentro del Estado de México o la Ciudad de México.

$20 por recorrido de 2 o 3 estaciones dentro del Estado de México.

$25 por viaje entre Santa Fe y Observatorio, o viceversa.

$60 por viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma, o viceversa.

$70, $80 y $90 para trayectos específicos, conforme a la ruta seleccionada.

$100 por recorrido terminal a terminal, de Zinacantepec a Observatorio, o viceversa.

El Tren Interurbano 'El Insurgente' ya ofrecerá servicio en todo su tramo. Karina Tejada

Conectividad metropolitana

La estación Observatorio se consolida como un nodo estratégico de transporte. En este punto, los usuarios podrán conectar con la Línea 1 y la Línea 12 del Metro, además de la Terminal de Autobuses del Poniente. Por su parte, la estación Vasco de Quiroga ofrece una interconexión directa con la Línea 3 del Cablebús, facilitando el acceso a la zona de Santa Fe y colonias aledañas.

Jesús Esteva, titular de la SICT, precisó que aunque el tren ya se encuentra en operación comercial, durante el primer semestre de 2026 continuarán trabajos complementarios en el nivel deprimido vehicular de la estación Observatorio, lo cual no afectará el flujo de pasajeros en los niveles de andenes y mezzanine.

RLO