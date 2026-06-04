Cruz Roja y Walmart refrendan campaña "Unidos ante la Emergencia"

Ante el inicio de la temporada de potenciales desastres naturales, Cruz Roja Mexicana y Walmart de México y Centroamérica refrendaron la campaña ‘Unidos ante la Emergencia’.

La alianza estratégica entre la benemérita institución y la principal cadena comercial del país logró, en su arranque este año, armar las primeras 5 mil despensas para distribuir en menos de 24 horas en la zona del país que lo necesite, las cuales serán reabastecidas de manera constante.

Dicha ayuda, donada por Walmart y almacenada en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento (CENCAD) de la Cruz Roja en Totoltepec, Estado de México, quedó lista para ser distribuida ante una catástrofe.

Voluntarios de la Cruz Roja Mexico y Fundación Walmart preparan cinco mil despensas durante el lanzamiento de la campaña Unidos contra la emergencia en colaboración con Fundación Walmart. Pavel Jurado

El CENCAD es el principal complejo de simulación de emergencias de la Cruz Roja Mexicana para la formación de brigadas, paramédicos y personal de respuesta a desastres, además de ser el centro nacional de almacenamiento de ayuda en el país.

En el evento participaron Eduardo Agüero Le Duc, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana; Javier Treviño, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica; y Gisela Noble, directora de Fundación Walmart México, entre otros directivos de ambas instituciones.

Ellos, junto con voluntarios de Cruz Roja Mexicana y Fundación Walmart, armaron las despensas con productos alimenticios no perecederos de primera necesidad para ser distribuidos en cualquier lugar de la República Mexicana.

Eduardo Agüero Le Duc indicó que este esfuerzo se enmarca en el concepto de la prevención ante cualquier posible desastre natural, pues no se le puede decir a una persona damnificada que espere tres días para recibir su siguiente comida.

Voluntarios de la Cruz Roja Mexico y Fundación Walmart Pavel Jurado

“Las emergencias no avisan. Prepararnos antes de que ocurra un desastre es clave para responder de manera rápida y eficiente. Gracias al compromiso de aliados como Walmart de México y Centroamérica, fortalecemos nuestra capacidad operativa y humanitaria para ayudar a quienes más lo necesitan”, señaló.

Por su parte, Javier Treviño, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica, reconoció el trabajo que Cruz Roja Mexicana realiza en situaciones de emergencia y enfatizó la relevancia de utilizar con responsabilidad la escala que tiene Walmart en el país.

“Nuestra infraestructura nos permite actuar con rapidez, coordinar esfuerzos y llegar oportunamente a donde se necesita.

“Estamos conscientes de que nuestra escala viene acompañada de una gran responsabilidad, pues somos una red que conecta comunidades y que, en momentos críticos, se transforma en una plataforma de ayuda humanitaria”, apuntó.

Esta iniciativa forma parte de una alianza estratégica que suma más de 20 años de colaboración continua, enfocada en anticiparse a las emergencias para garantizar ayuda oportuna a las familias que enfrentan situaciones de riesgo derivadas de sismos, huracanes, inundaciones y otros eventos hidrometeorológicos.

Muestra de esta cooperación ha sido la respuesta conjunta ante contingencias de gran impacto en el territorio nacional, como el huracán Otis, así como las inundaciones registradas el año pasado en Veracruz.