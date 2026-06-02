Cruz Roja, lista para actuar ante huracanes, ciclones y Mundial 2026

La Cruz Roja Mexicana se declara lista para atender las emergencias que pudieran ocurrir producto de la presente temporada de huracanes y ciclones en el país que inició formalmente este 1 de junio, pero también, durante la justa mundialista en las ciudades sedes: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, afirmó su presidente nacional, Eduardo de Agüero Leduc.

“Tenemos equipos presentes, hemos establecido una coordinación con FIFA para tener presencia en los estadios y en los traslados para cualquier emergencia que pudiera suscitarse ahí vamos a estar siempre pendientes, siempre al pie del cañón y siempre buscando ayudar a la población que lo necesite”.

En preparación a los cerca de 30 fenómenos meteorológicos que se esperan, entre tormentas tropicales y huracanes de categoría 1 hasta 5, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, la benemérita institución desplegará a más de 25 mil elementos, entre especialistas en rescate, atención médica, binomios caninos y voluntarios, así como mil 365 ambulancias y 177 unidades de respuesta inmediata para brindar apoyo a la población.

Estamos unidos, desde luego el gobierno encabezándonos, pero también estamos miembros de la sociedad civil, empresarios, estanos todos participando y demostrando que juntos podemos hacer frente a los eventos naturales que seguramente vendrán y seguramente causarán estragos, pero este pueblo de México es grande y generoso y siempre se repone de estos desastres con una guía adecuada”, destacó el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana.

La institución podrá a disposición mil 365 ambulancias y 177 unidades de respuesta inmediata para brindar apoyo a la población. Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

En el evento denominado “Preparación y respuesta ante el inicio de la Temporada de Huracanes y Ciclones 2026” estuvieron presentes autoridades federales que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil.

Evidentemente que para SEDENA, para Marina, para Guardia Nacional, para nosotros y para todos los servidores públicos de los tres niveles estamos completamente preparados para atender a la población, pero nos sentimos más fuertes cuando están ustedes. Cuando la Cruz Roja está ahí con nosotros es cuando realmente sabemos que la esperanza está viva”, destacó Laura Velázquez Alzua, coordinadora nacional de protección civil.

En tanto, Salvador Guerrero Chipres, coordinador del C5 de la Ciudad de México, informó que del 01 enero de 2024 al 31 de mayo de este año se han registrado 85 mil 097 reportes por afectaciones por lluvia.

Son llamadas que llegan sobre todo al 911, es un número muy importante y destaco que el año pasado hubo 6 mil 854 de esos registros, se concentraron en Iztapalapa en 14.6. Gustavo Madero 13.5, Cuauhtémoc 9.6 y lo más importante registros son 16.5 caídas de árbol, caídas de rama 15.4, caída de cables 13.3, afectaciones en muebles 12.5, árboles o postes ladeados 11.4”

Anunció que en los 52 puntos donde se concentra el mayor número de casos de inundaciones y encharcamientos en la capital habrá un sistema de alerta temprana sonora para que los vecinos puedan tomar acciones previas a una tormenta.