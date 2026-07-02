Después de permanecer más de 180 horas atrapado bajo toneladas de concreto en el centro comercial Galerías Playa Grande, en La Guaira, Venezuela, este jueves Hernán Gil fue rescatado con vida y es atendido en el Hospital de Clínicas Caracas.

Lo anterior fue resultado de una compleja operación humanitaria que reunió a equipos especializados de búsqueda y rescate de distintos países, en la que participó el Equipo USAR nivel pesado de la Cruz Roja Mexicana.

El binomio canino integrado por el perro 'Halley' y su manejador, Gonzalo Granados, fue el que localizó al sobreviviente. Cortesía Cruz Roja

De acuerdo con los protocolos internacionales de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, el binomio canino conformado por Halley y su manejador, Gonzalo Granados, del Equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana, localizó al hombre de 47 años, lo cual fue confirmado por los especialistas mexicanos mediante una SearchCam 360, con la que lograron establecer contacto visual con la persona atrapada.

La Cruz Roja explicó que, mientras Halley confirmaba el único escenario con posibilidades de rescate, los binomios Orly, Balam y Kenai, junto con su manejador, Edgar Martínez, continuaban realizando evaluaciones técnicas y labores de búsqueda.

Cruz Roja Mexicana rescata a hombre tras 180 horas bajo escombros en Venezuela Cortesía Cruz Roja

El rescate

La Cruz Roja detalló que, aunque Hernán se encontraba aproximadamente a 20 metros del punto donde iniciaron las labores de rescate, entre él y los equipos especializados existía un laberinto de concreto colapsado y acero retorcido.

Por tanto, durante más de 100 horas ininterrumpidas, los equipos especializados realizaron maniobras para avanzar sin provocar un colapso secundario.

La operación exigió relevos constantes entre los diferentes voluntarios internacionales para garantizar que cada especialista permaneciera física y mentalmente en condiciones óptimas para enfrentar las maniobras.

Mientras los rescatistas avanzaban entre toneladas de escombros, un médico mantuvo una evaluación permanente del estado de Hernán.

Paralelamente, un paramédico de la Cruz Roja Mexicana estuvo en comunicación constante con él durante toda la operación.

Cruz Roja Mexicana rescata a hombre tras 180 horas bajo escombros en Venezuela Cortesía Cruz Roja

“Le hablaba, lo tranquilizaba. Le pedía que resistiera un poco más y le recordaba que no estaba solo”.

El líder del Equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana y subcoordinador nacional de Socorros de la institución, Marco Antonio Franco, señaló que ninguna vida debe darse por perdida mientras exista una posibilidad de encontrarla.

“Los protagonistas nunca fuimos nosotros. El protagonista siempre fue Hernán. Nuestra misión era una sola: sacarlo con vida”, indicó.

Cruz Roja Mexicana rescata a hombre tras 180 horas bajo escombros en Venezuela Cortesía Cruz Roja

Después de más de 14 intentos de acceso desde distintos puntos de la estructura colapsada, los especialistas de la Cruz Roja Mexicana lograron ingresar al reducido espacio donde permanecía atrapado.

Fue entonces cuando comenzó la fase más delicada de toda la operación.

Antes de realizar cualquier movimiento, fue necesario estabilizar el concreto que mantenía aprisionada una de las extremidades de Hernán. Apenas había lugar para un rescatista.

Debido a la inestabilidad del área, se realizó una nueva evaluación estructural y, después de más de siete días de permanecer atrapado, Hernán finalmente pudo ser extraído del espacio confinado.

Cabe señalar que, conforme a los protocolos internacionales para pacientes rescatados de estructuras colapsadas, durante toda la operación el sobreviviente recibió monitoreo permanente de sus signos vitales, hidratación y atención médica inicial, lo que permitió preservar sus condiciones clínicas hasta su extracción.