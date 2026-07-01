Por festejos masivos, Cruz Roja brinda más de mil atenciones prehospitalarias en CDMX

En el marco de los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador, la Cruz Roja Mexicana implementó un operativo especial de atención prehospitalaria, respuesta médica y cobertura preventiva, “reafirmando su capacidad operativa para salvaguardar la salud de miles de personas".

Cruz Roja Especial

En un comunicado, la institución informó que, en coordinación con otros cuerpos de emergencia, se otorgaron más de mil atenciones prehospitalarias, tanto en el Estadio Ciudad de México, como en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO

Cruz Roja apoya

La Cruz Roja informó que desde antes y hasta el término del partido, en el Estadio Ciudad de México brindó 398 atenciones prehospitalarias.

“Principalmente por malestares derivados de las altas concentraciones de personas, deshidratación, crisis hipertensivas, lesiones menores y otras eventualidades propias de eventos multitudinarios, sin que fuera necesario realizar traslados hospitalarios”.

Para esta cobertura se desplegó una fuerza de tarea integrada por tres ambulancias, siete médicos, once paramédicos, seis rescatistas especialistas USAR y un Puesto de Comando de Incidentes, desde donde se coordinó la respuesta operativa y el monitoreo permanente de la atención.

EN EL ÁNGEL SE REALIZAN 4 TRASLADOS HOSPITALARIOS

De manera simultánea, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde un millón de personas se congregaron para celebrar, la Cruz Roja otorgó 610 atenciones prehospitalarias y 4 traslados a diferentes hospitales.

El dispositivo de atención estuvo integrado por 11 ambulancias, cuatro motocicletas de primera respuesta y 50 paramédicos provenientes de las delegaciones de Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, quienes trabajaron de manera coordinada para atender oportunamente a la población.

La Cruz Roja Mexicana agregó que su presencia permitió brindar atención inmediata, reducir tiempos de respuesta y mantener una cobertura permanente durante toda la jornada, “demostrando la preparación, experiencia y capacidad de sus equipos para responder de manera eficiente en concentraciones masivas”.

Por lo anterior, hizo un reconocimiento al compromiso y profesionalismo de su personal voluntario y remunerado, cuyo trabajo hizo posible una atención oportuna y segura durante esta importante movilización ciudadana.