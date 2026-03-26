Cronología del derrame en el Golfo de México; ¿cuándo inició y en qué va?

Está por cumplirse casi un mes de que se diera a conocer un derrame de petróleo que afecta a gran parte del Golfo de México. Dicha contaminación que comenzó como algo pequeño conforme han pasado los días se ha extendido abarcando ya cuatro entidades del país como los son: Tabasco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas.

El Grupo Interinstitucional del gobierno de México que atiende el derrame detalló cronológicamente la transformación de esta emergencia, la cual documentan, inició el pasado 2 de marzo del presente año.

De acuerdo a la información, aquel lunes se reportó el avistamiento de hidrocarburos y manchas dispersas en inmediaciones de playa linda y jicacal, posteriormente, el 3 de marzo en Paraíso, Tabasco, hubo otro acuse de manchas dispersas y recorrido en Barra de Tupilco confirmando recale de hidrocarburo.

Línea del tiempo sobre el derrame en el Golfo de México. Especial

Para los días 10 y 11 de marzo en Alvarado, Veracruz, se presentaron vuelos y recorridos en la desembocadura del río Papaloapan donde se detectó una mancha de 300 a 500 metros.

El 18 de marzo se avistó hidrocarburo en Tuxpan, Veracruz en forma dispersa en playas de dicha localidad, poco después, el 20 de marzo se informó la finalización de labores de limpieza en Tabasco y la continuación de acciones de revisión.

Ya para el 24 de marzo, fragmentos de hidrocarburo arribaron a Playa Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas, para un día después, el 25 de marzo efectuar un sobrevuelo en el norte del golfo de México y línea fronteriza sin observar fragmentos de contaminación.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que el derrame actual continúa activo. Especial

Por último, este jueves 26 de marzo, en conferencia de prensa, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, brindó un informe detallado sobre este fenómeno el cual mencionó tiene tres fuentes como origen.

Un buque fondeado en Coatzacoalcos. Emanaciones naturales de las chapopoteras, ubicadas a cinco millas de ese puerto. Emanaciones naturales a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche.

Derivado de lo anterior, se confirmó que el caso permanece abierto, continuando la Semar con el análisis técnico y las inspecciones a embarcaciones, mientras se mantiene la coordinación con autoridades extranjeras.

fdm