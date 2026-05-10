Choque en carretera de Hidalgo deja una persona muerta y tres lesionadas

Un accidente automovilístico registrado sobre la carretera Emiliano Zapata–Ciudad Sahagún en Hidalgo dejó como saldo una persona fallecida y tres más lesionadas, informaron cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió a la altura de dicho tramo carretero, donde un Ford Fiesta y un Chevrolet Chevy impactaron de frente por causas que aún son investigadas por las autoridades.

Tras el reporte realizado por automovilistas que circulaban por la zona, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Ciudad Sahagún, así como elementos de Protección Civil municipal, quienes brindaron atención a los ocupantes de ambas unidades.

Durante la valoración médica, los rescatistas confirmaron el fallecimiento de una persona que viajaba como copiloto en el Ford Fiesta.

Asimismo, tres personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Zona 8 del IMSS, en Ciudad Sahagún, para recibir atención especializada. De acuerdo con los primeros reportes, una de ellas se encontraba en estado grave.

Elementos de seguridad pública acordonaron el área mientras personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

La circulación vehicular permaneció parcialmente cerrada durante las maniobras de auxilio y retiro de las unidades involucradas.

JCS