Colima estrena CRIT para atender a menores con discapacidad y autismo

Fue inaugurado el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Colima, el cual atenderá anualmente a 700 niñas, niños y adolescentes con discapacidad motriz y autismo.

El evento fue encabezado por la gobernadora Indira Vizcaíno, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes de Fundación Teletón.

Principalmente, abrirá sus puertas a pacientes provenientes de todos los municipios de Colima y de algunas regiones de Jalisco y Michoacán.

Ofrecerá servicios médicos, rehabilitación, terapias y tecnología de primer nivel para apoyar la movilidad, el lenguaje y la estimulación multisensorial.

La presidenta Sheinbaum recordó que la Constitución Mexicana es de las pocas en el mundo que obliga al Estado a garantizar la rehabilitación de personas con discapacidad permanente, con prioridad para menores de 18 años.

Indicó que desde 2025 el gobierno federal aporta becas a Teletón para que los niños puedan recibir rehabilitación.

“Lo que decidimos es hacerlo a través de Teletón, porque qué mejor que lo haga quien lo sabe hacer y entiende el amor, la experiencia y el profesionalismo para llevarlo a cabo”, precisó la mandataria.

Por su parte, la gobernadora subrayó que Colima se ubicó entre los estados que más aportaron para hacer posible la construcción del centro, lo que calificó como una muestra del trabajo conjunto entre sociedad civil, empresarios, instituciones educativas y gobierno.

“Un espacio que alguna vez estuvo asociado al ejercicio del poder, hoy está destinado al ejercicio de los derechos”, señaló Vizcaíno Silva.

Las instalaciones destacan por su diseño sustentable: consumen 50 por ciento menos agua y 30 por ciento menos energía, y reducen 24 por ciento la huella de carbono en sus materiales de construcción. El evento también estuvo amenizado por el Ballet Folklórico de la Universidad de Colima.