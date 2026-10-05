Inseguridad en Colima: Siete de cada diez habitantes la consideran el principal problema del estado

La inseguridad se mantiene como la mayor preocupación para la ciudadanía en Colima, administración encabezada por Indira Vizcaíno Silva. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 69.2% de la población de 18 años y más considera este problema como el más importante en la entidad, seguido por la salud, el aumento de precios, la corrupción y el narcotráfico.

Incidencia y victimización

Durante 2025, el 23.9% de los hogares en el estado registró al menos una víctima de delito, una cifra que registró un ligero incremento del 0.5%.

En cuanto a las tasas por cada 100,000 habitantes, se estimaron 19,316 víctimas, lo que representa un aumento en comparación con las 18,882 registradas el año previo. Asimismo, la tasa de delitos ascendió a 26,361 por cada 100,000 habitantes.

Los ilícitos con mayor incidencia en Colima fueron:

Fraude: 6,690 casos registrados.

Extorsión.

Amenazas.

Robo de vehículo.

Robo o asalto en calle o transporte público.

Del total de los 152,331 delitos estimados en el estado, las víctimas manifestaron haber sufrido algún daño en el 76.4% de los casos.

El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares colimenses representó un monto de 1,900 millones de pesos durante 2025. Esto equivale a un promedio de 7,592 pesos por cada persona afectada.

Denuncia y cifra negra

La ENVIPE señala que en 2025 se denunció el 12% de los delitos en Colima, y el ministerio público o fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en el 74.1% de ellos.

La cifra oculta —delitos no denunciados o sin carpeta de investigación iniciada— alcanzó el 91.1%. Entre los principales motivos de la ciudadanía para no acudir a las autoridades destacan causas atribuibles a la propia autoridad, con un 59.7%.

Percepción del entorno

A nivel local, el 31.7% de la población mayor de edad percibe que vivir en su colonia o localidad es inseguro. Como principal conducta delictiva o antisocial en los alrededores de sus viviendas, el 51.1% de los habitantes identificó las calles sin iluminación.