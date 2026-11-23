La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia mañanera del 23 de noviembre de 2026 desde Palacio Nacional tras estar de regreso de su gira por China, en donde participó en la cumbre de la APEC.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que se hablaron en su conferencia de este lunes.

8:01 Horas | Gabinete de seguridad viajará a Sinaloa para evaluar situación tras captura del 'Chapo' Isidro

El gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajará mañana a Culiacán, Sinaloa, para hacer una evaluación de la situación de seguridad en el estado tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, así como para reunirse con la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que además harán la entrega de equipamiento para las fuerzas estatales y municipales, que costa de más de 150 vehículos, entre patrullas y camionetas tácticas blindadas.

7:48 Horas | Sheinbaum lamenta muerte de 4 militares durante operativo para capturar al 'Chapo' Isidro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de cuatro elementos del Ejército durante el operativo del fin de semana en Guasave, Sinaloa, donde fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, quien era uno de los más buscados por Estados Unidos, y envió sus condolencias a sus familiares.

"Nuestras condolencias, nuestro cariño, agradecimiento, admiración, a los elementos del Ejército que perdieron la vida. Cuatro hombres muy preparados, pero con mucha entrega al país. Nuestra condolencia, admiración no sólo a sus familiares, sino a todo el Ejército y Defensa Nacional", dijo Sheinbaum Pardo.

Mañanera de Sheinbaum hoy 23 de noviembre: Video completo