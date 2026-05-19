Corte valida a la Defensa para vigilar el espacio aéreo nacional

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el decreto que prevé la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en materia de protección del espacio aéreo mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 3 de mayo de 2023.

El acuerdo impugnado fue resultado de las reformas promovidas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil.

En la sesión de este martes se resolvió el proyecto elaborado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 113/2023 y su acumulada 118/2023, interpuestas por los legisladores de oposición; en el que planteó la validez de las normas impugnadas.

En su impugnación los diputados y senadores de oposición argumentaron que se cometieron diversas violaciones al procedimiento legislativo, como el cambio de la sede; además de que se otorgaron dotar de facultades al Ejército contrarias al carácter civil de la seguridad pública, como se establece en el artículo 21 constitucional.

La participación de las Fuerzas Armadas en la protección del espacio aéreo mexicano no contraviene algún derecho fundamental, porque la Constitución prevé que el Congreso delimite las actividades de las autoridades militares en tiempos de paz y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido la posibilidad de la participación de las Fuerzas Armadas en actividades distintas a las bélicas siempre que sean extraordinarias, subordinadas, reguladas, y fiscalizadas”, planteó en su proyecto el ministro Guerrero García.

En sus participaciones, los integrantes del Pleno se manifestaron en apoyo al proyecto del ministro ponente, reconociendo las facultades de la Defensa para realizar tareas de vigilancia al espacio aéreo, bajo la regulación de autoridades civiles.

El resguardo del espacio aéreo mexicano está bien abordado en la reforma, es más allá de una facultad hasta una obligación del Estado, porque tiene que ver con la soberanía y la seguridad nacional”, consideró el ministro presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz.

La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó que las reformas que avalaron al decreto impugnado establecieron mecanismos de coordinación entre la Defensa y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en materia de vigilancia, protección, intercepción, búsqueda y salvamento de aeronaves; además de prevenir operaciones ilícitas.

El decreto no vulnera el carácter civil de la seguridad pública ni el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que las funciones asignadas a la Secretaría de la Defensa Nacional se limitan a la protección del espacio aéreo y no implican una restricción directa ni de derechos fundamentales”, indicó la ministra Batres Guadarrama.

fdm