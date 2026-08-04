Roberto Lazzeri se reunirá con familiares de Lorenzo Salgado, mexicano asesinado por ICE

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, se encontrará en Houston este miércoles con los familiares de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano de 56 años de edad que murió por un disparo al tórax de un agente de ICE el pasado 7 de julio.

Fuentes diplomáticas informaron que el embajador viajará al lugar donde Lorenzo Salgado residía con su familia. Esto es en inmediaciones de Magnolia Park, un vecindario de trabajadores donde el pequeño empresario de construcción vivió más de 30 años, desde que llegó de Tlatlaya en el Estado de México.

El embajador dará acompañamiento a la familia y seguimiento a la demanda del gobierno de México de que la muerte de Lorenzo Salgado tenga una investigación independiente. Actualmente, la Oficina de Investigaciones Federales (FBI) indaga el caso.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) del que depende el ICE, aseguró que sus agentes dispararon en defensa propia porque, al cerrar el camino al vehículo que Lorenzo conducía, el mexicano intentó arrollar a los oficiales.

Los tres testigos presenciales que viajaban en el mismo vehículo con Lorenzo han desmentido esa versión.

Los testigos dijeron en sus respectivas versiones que el ICE los persiguió en dos vehículos sin de color obscuro, marcas y sin matrículas, cerraron el paso a la van de Lorenzo, y cuando el mexicano se detuvo, un agente metió el brazo por la ventanilla del copiloto y disparó de cerca a Salgado.

Los agentes luego bajaron el cuerpo, lo colocaron con el rostro al piso y lo esposaron pro la espalda. El médico forense del condado de Harris determinó que la muerte de Salgado Araujo fue un homicidio.

Tras el incidente, el ICE intentó que los testigos fueran deportados o se autodeportaran, según versión de los mismos trabajadores.

ICE detuvo a pastores mexicanos con estancia legal

En días pasados, un matrimonio de pastores cristianos de nacionalidad mexicana y con estancia legal en Estados Unidos denunció que agentes del ICE los arrestó y obligó a firmar documentos bajo amenaza de separarlos de sus tres hijos de nacionalidad estadunidense, quienes viven en Texas.

Nepthalí Zozaya Saucedo dijo que él y su esposa, quienes llegaron a Estados Unidos legalmente, fueron presionados repetidamente para firmar documentos de salida voluntaria, pero que se negaron. La salida voluntaria equivale a autodeportación.

Lo agentes del ICE “nos hablaron de separación, de ser separados de nuestros hijos e incluso de nuestra condición de pareja casada. Nos hablaron de cuánto tiempo podríamos llegar a pasar aquí”, dijo Zozaya, de 36 años, al hablar por teléfono en español, en una llamada desde el centro de detención de la patrulla fronteriza en McAllen, Texas.

Sandy Ovalle, de la junta directiva de la Red Nacional Cristiana Latina, dijo que Zozaya y su esposa, Cinthia Saraí Cardona Otero, de 34 años, tienen visas tipo R-1 válidas para trabajadores religiosos.

La pareja fue detenida el viernes cuando se dirigía al aeropuerto de McAllen, cerca de la frontera con Reynosa, para viajar a participar en un encuentro cristiano.

Me parece muy cruel que alguien con condición migratoria legal sea presionado para firmar una deportación voluntaria basada en amenazas de separación de sus hijos”, dijo Saraí Martínez Luna, pastora principal de la Comunidad Cristiana Emanuel en el poblado de Edinburg, Texas, donde Zozaya y Cardona son pastores asistentes.

Zozaya y Cardona son padres de un niño de 7 años y de unos gemelos de casi 3. Fueron detenidos la madrugada del jueves rumbo a un retiro matrimonial en Carolina del Norte dirigido por la Asociación Evangelística Billy Graham, un conocido tele-pastor conservador.

Estamos profundamente perturbados por los informes de que el ICE amenazó con separarlos de sus hijos si no firmaban documentos de salida voluntaria. Ningún padre debería ser presionado jamás para renunciar a sus derechos bajo la amenaza de perder a sus hijos", declaró Ovalle.

Muy cerca del lugar de la detención, el ICE arrestó el 23 de julio a la hermana Leticia Ugboaja cuando caminaba a una cuadra de su casa a la iglesia, pese a que Ugboaja tiene protección ante deportaciones porque huyó de tortura en Uganda.